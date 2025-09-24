Рейтинг@Mail.ru
Минфин назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы - 24.09.2025
10:04 24.09.2025
Минфин назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Выполнение соцобязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности РФ находятся в числе приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба Минфина. "Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны", - говорится в сообщении.
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, общество
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Общество
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Выполнение соцобязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности РФ находятся в числе приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба Минфина.
"Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны", - говорится в сообщении.
Здание Дома правительства - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы
Россия Министерство финансов РФ (Минфин России) Экономика Общество
 
 
