Минфин назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы

Минфин назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы - РИА Новости, 24.09.2025

Минфин назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы

Выполнение соцобязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности РФ находятся в числе приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 годы, сообщила... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Выполнение соцобязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности РФ находятся в числе приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба Минфина. "Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны", - говорится в сообщении.

