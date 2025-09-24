https://ria.ru/20250924/minfin-2043925502.html
Минфин назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы
Минфин назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы - РИА Новости, 24.09.2025
Минфин назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы
Выполнение соцобязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности РФ находятся в числе приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 годы, сообщила... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Выполнение соцобязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности РФ находятся в числе приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба Минфина. "Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны", - говорится в сообщении.
