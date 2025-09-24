https://ria.ru/20250924/minfin-2043922249.html

Минфин рассказал о средствах, заложенных на коммунальную инфраструктуру

Минфин рассказал о средствах, заложенных на коммунальную инфраструктуру - РИА Новости, 24.09.2025

Минфин рассказал о средствах, заложенных на коммунальную инфраструктуру

24.09.2025

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

общество

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы предусматривает 182,3 миллиарда рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщает Минфин. Ранее Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. "В рамках развития инфраструктуры, в т.ч. транспортной... будут профинансированы мероприятия программы модернизации коммунальной инфраструктуры. На три года предусмотрено 182,3 млрд рублей", - говорится в сообщении. Также продолжится реализация программ формирования современной городской среды и государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". На их реализацию планируется направить более 105 миллиардов рублей и более 180 миллиардов за 3 года соответственно, отмечает Минфин. Помимо того, на ликвидацию аварийного жилищного фонда планируется направить более 160 миллиардов рублей за три года.

россия

2025

