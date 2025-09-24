Рейтинг@Mail.ru
Минфин: в проект бюджета заложили семейную выплату для нуждающихся с детьми
09:18 24.09.2025 (обновлено: 09:19 24.09.2025)
Минфин: в проект бюджета заложили семейную выплату для нуждающихся с детьми
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В проект бюджета России заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Проектом бюджета предусматривается: предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости)", - говорится в сообщении.
россия, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
© iStock.com / PROMT8Девушка считает рубли
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает рубли. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В проект бюджета России заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"Проектом бюджета предусматривается: предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости)", - говорится в сообщении.
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Минфин: деньги на лекарства предусмотрели в проекте бюджета в полном объеме
Россия Министерство финансов РФ (Минфин России) Общество
 
 
