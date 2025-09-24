https://ria.ru/20250924/minfin-2043914716.html

Минфин: в проект бюджета заложили семейную выплату для нуждающихся с детьми

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В проект бюджета России заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Проектом бюджета предусматривается: предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости)", - говорится в сообщении.

