Минфин: деньги на лекарства предусмотрели в проекте бюджета в полном объеме

09:15 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в проекте бюджета в полном объеме, сообщила пресс-служба Минфина. "В полном объеме предусмотрены средства на программы лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через фонд "Круг добра", профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение лекарств по программе 14 ВЗН", - говорится в сообщении.
министерство финансов рф (минфин россии), общество
Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в проекте бюджета в полном объеме, сообщила пресс-служба Минфина.
"В полном объеме предусмотрены средства на программы лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через фонд "Круг добра", профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение лекарств по программе 14 ВЗН", - говорится в сообщении.
