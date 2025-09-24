https://ria.ru/20250924/minfin-2043913686.html
Минфин: деньги на лекарства предусмотрели в проекте бюджета в полном объеме
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в проекте бюджета в полном объеме, сообщила пресс-служба Минфина. "В полном объеме предусмотрены средства на программы лекарственного обеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через фонд "Круг добра", профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение лекарств по программе 14 ВЗН", - говорится в сообщении.
министерство финансов рф (минфин россии), общество
Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
