Минфин назвал одно из важнейших направлений бюджета
09:11 24.09.2025
Минфин назвал одно из важнейших направлений бюджета
Меры по повышению демографии в России являются важнейшим направлением бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Меры по повышению демографии в России являются важнейшим направлением бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. "Важнейшим направлением бюджета являются меры по повышению демографии", - рассказали в пресс-службе.
2025
Минфин назвал одно из важнейших направлений бюджета

Здание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Меры по повышению демографии в России являются важнейшим направлением бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
"Важнейшим направлением бюджета являются меры по повышению демографии", - рассказали в пресс-службе.
