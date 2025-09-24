https://ria.ru/20250924/minfin-2043912858.html

Минфин назвал одно из важнейших направлений бюджета

Минфин назвал одно из важнейших направлений бюджета - РИА Новости, 24.09.2025

Минфин назвал одно из важнейших направлений бюджета

Меры по повышению демографии в России являются важнейшим направлением бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T09:11:00+03:00

2025-09-24T09:11:00+03:00

2025-09-24T09:12:00+03:00

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20649/17/206491775_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_5515215262daec57db20361f5ad821d6.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Меры по повышению демографии в России являются важнейшим направлением бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. "Важнейшим направлением бюджета являются меры по повышению демографии", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250716/putin-2029544046.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, общество