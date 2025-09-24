https://ria.ru/20250924/minfin-2043912858.html
Минфин назвал одно из важнейших направлений бюджета
Минфин назвал одно из важнейших направлений бюджета - РИА Новости, 24.09.2025
Минфин назвал одно из важнейших направлений бюджета
Меры по повышению демографии в России являются важнейшим направлением бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T09:11:00+03:00
2025-09-24T09:11:00+03:00
2025-09-24T09:12:00+03:00
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20649/17/206491775_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_5515215262daec57db20361f5ad821d6.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Меры по повышению демографии в России являются важнейшим направлением бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. "Важнейшим направлением бюджета являются меры по повышению демографии", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250716/putin-2029544046.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20649/17/206491775_279:0:2946:2000_1920x0_80_0_0_57660b4a1fab3d12dbc411fc0a6738a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, общество
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Общество
Минфин назвал одно из важнейших направлений бюджета
Минфин назвал меры по повышению демографии важнейшим направлением бюджета