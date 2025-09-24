Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы
Минфин РФ внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министерство финансов подготовило проект бюджета на 2026-2028 годы и поправки к финансовому плану нынешнего года.
"Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы", — говорится сообщении.
Ключевые приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку:
- выполнение всех социальных обязательств перед гражданами;
- финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны;
- социальная поддержка семей участников СВО;
- достижение национальных целей до 2030 года.
Согласно проекту бюджета:
- Появится новая семейная выплата для нуждающихся россиян с двумя и более детьми — на нее и программу маткапитала выделят более 1,8 триллиона рублей.
- Около 1,8 триллиона выделят на семейную ипотеку и более двух триллионов — на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.
- Дополнительные траты на здравоохранение за шесть лет составят более триллиона рублей.
- Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья", "детский бюджет" превысит десять триллионов.
Россияне смогут получать социальные выплаты в цифровых рублях
21 сентября, 02:54
- Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона.
- Более 182 миллиардов пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
- На национальные проекты в течение шести выделят почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, — свыше 41 триллиона.
- Еще одна инициатива предусматривает пересмотр НДС с нынешних 20 до 22 процентов с сохранением льготной ставки в 10 процентов для социально значимых товаров.
- Также предлагается с 2026 года ввести налог в пять процентов на принятые букмекерами ставки и налог в 25 процентов на прибыль букмекерских контор.
В Минфине подчеркнули, что проект бюджета сбалансированный и устойчивый, что важно для поддержания макроэкономической стабильности.
Силуанов назвал приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку
18 сентября, 12:22