Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы

24.09.2025

Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы

Министерство финансов подготовило проект бюджета на 2026-2028 годы и поправки к финансовому плану нынешнего года.

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министерство финансов подготовило проект бюджета на 2026-2028 годы и поправки к финансовому плану нынешнего года."Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы", — говорится сообщении.Ключевые приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку:Согласно проекту бюджета: В Минфине подчеркнули, что проект бюджета сбалансированный и устойчивый, что важно для поддержания макроэкономической стабильности.

