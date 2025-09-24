Рейтинг@Mail.ru
09:01 24.09.2025 (обновлено: 11:44 24.09.2025)
Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы
Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
правительство рф
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министерство финансов подготовило проект бюджета на 2026-2028 годы и поправки к финансовому плану нынешнего года."Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы", — говорится сообщении.Ключевые приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку:Согласно проекту бюджета: В Минфине подчеркнули, что проект бюджета сбалансированный и устойчивый, что важно для поддержания макроэкономической стабильности.
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, правительство рф
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Правительство РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министерство финансов подготовило проект бюджета на 2026-2028 годы и поправки к финансовому плану нынешнего года.
"Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы", — говорится сообщении.
Ключевые приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку:
  • выполнение всех социальных обязательств перед гражданами;
  • финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны;
  • социальная поддержка семей участников СВО;
  • достижение национальных целей до 2030 года.
Согласно проекту бюджета:
  • Появится новая семейная выплата для нуждающихся россиян с двумя и более детьми — на нее и программу маткапитала выделят более 1,8 триллиона рублей.
  • Около 1,8 триллиона выделят на семейную ипотеку и более двух триллионов — на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.
  • Дополнительные траты на здравоохранение за шесть лет составят более триллиона рублей.
  • Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья", "детский бюджет" превысит десять триллионов.
  • Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона.
  • Более 182 миллиардов пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
  • На национальные проекты в течение шести выделят почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, — свыше 41 триллиона.
  • Еще одна инициатива предусматривает пересмотр НДС с нынешних 20 до 22 процентов с сохранением льготной ставки в 10 процентов для социально значимых товаров.
  • Также предлагается с 2026 года ввести налог в пять процентов на принятые букмекерами ставки и налог в 25 процентов на прибыль букмекерских контор.
В Минфине подчеркнули, что проект бюджета сбалансированный и устойчивый, что важно для поддержания макроэкономической стабильности.
Россия Министерство финансов РФ (Минфин России) Экономика Правительство РФ
 
 
