Минфин рассказал о средствах, заложенных на реализацию нацпроектов

Более 41 триллиона рублей предусмотрено в госбюджете на реализацию национальных проектов в течение шести лет, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 41 триллиона рублей предусмотрено в госбюджете на реализацию национальных проектов в течение шести лет, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ. "На мероприятия нацпроектов в течение шести лет предусматривается свыше 41 триллиона рублей бюджетных средств", - рассказали в пресс-службе ведомства.

