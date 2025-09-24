https://ria.ru/20250924/minfin--2043926205.html
Минфин рассказал о "детском бюджете" на 2026-2028 годы
Минфин рассказал о "детском бюджете" на 2026-2028 годы
Минфин рассказал о "детском бюджете" на 2026-2028 годы
В России "детский бюджет" на 2026-2028 годы превысит 10 триллионов рублей, сообщила пресс-служба Минфина РФ. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В России "детский бюджет" на 2026-2028 годы превысит 10 триллионов рублей, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Детский бюджет" на три года превысит 10 триллионов рублей", - говорится в сообщении.
Минфин рассказал о "детском бюджете" на 2026-2028 годы
