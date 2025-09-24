https://ria.ru/20250924/minfin--2043913181.html

Минфин предложил пересмотреть порог по доходам бизнеса для уплаты НДС

Минфин предложил пересмотреть порог по доходам бизнеса для уплаты НДС - РИА Новости, 24.09.2025

Минфин предложил пересмотреть порог по доходам бизнеса для уплаты НДС

Минфин РФ предложил пересмотреть до 10 миллионов с 60 миллионов рублей порог по доходам, по достижении которого бизнес на "упрощенке" должен платить НДС, проект РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T09:12:00+03:00

2025-09-24T09:12:00+03:00

2025-09-24T09:12:00+03:00

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:81:2882:1702_1920x0_80_0_0_e1d0c83b5ccf462cb205efff076d10fb.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин РФ предложил пересмотреть до 10 миллионов с 60 миллионов рублей порог по доходам, по достижении которого бизнес на "упрощенке" должен платить НДС, проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ, которые в случае принятия должны заработать с 1 января 2026 года, внесен в правительство в рамках бюджетного пакета, сообщает министерство. "Пересмотр порога доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС с 60 млн рублей до 10 млн рублей", – говорится в сообщении. "Решение направлено против схем дробления бизнеса с целью минимизации налогов. Пересмотр порога до 10 млн рублей позволит эффективнее бороться с "дроблением", а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям налогообложения", – уточняет Минфин.

https://ria.ru/20250924/nalogi-2043912252.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика