https://ria.ru/20250924/mikael-2044075035.html

Суд признал архиепископа Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти

Суд в Армении признал архиепископа Микаела Аджапахяна виновным в призывах к свержению власти, заявила в среду судья по делу Армине Меликсетян, оглашая вердикт. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T16:38:00+03:00

2025-09-24T16:38:00+03:00

2025-09-24T16:43:00+03:00

религия

в мире

армения

микаел аджапахян (архиепископ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036102599_0:75:1911:1150_1920x0_80_0_0_44a9b659c83801239f93ced25672fa7a.jpg

ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Суд в Армении признал архиепископа Микаела Аджапахяна виновным в призывах к свержению власти, заявила в среду судья по делу Армине Меликсетян, оглашая вердикт."Признать... Аджапахяна виновным по статьей "Публичные призывы к захвату власти с использованием СМИ или информационно-коммуникационных технологий и вынести обвинительный вердикт", - заявила судья.Максимальная санкция по указанной статье предусматривает пять лет лишения свободыМера наказания в отношении архиепископа будет установлена позднее.

https://ria.ru/20250910/tserkov-2040892932.html

армения

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Ольга Фомченкова

в мире, армения, микаел аджапахян (архиепископ)