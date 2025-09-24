https://ria.ru/20250924/mikael-2044075035.html
Суд признал архиепископа Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти
Суд признал архиепископа Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти
Суд признал архиепископа Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти
Суд в Армении признал архиепископа Микаела Аджапахяна виновным в призывах к свержению власти, заявила в среду судья по делу Армине Меликсетян, оглашая вердикт.
ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Суд в Армении признал архиепископа Микаела Аджапахяна виновным в призывах к свержению власти, заявила в среду судья по делу Армине Меликсетян, оглашая вердикт."Признать... Аджапахяна виновным по статьей "Публичные призывы к захвату власти с использованием СМИ или информационно-коммуникационных технологий и вынести обвинительный вердикт", - заявила судья.Максимальная санкция по указанной статье предусматривает пять лет лишения свободыМера наказания в отношении архиепископа будет установлена позднее.
армения
Суд признал архиепископа Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти
Суд в Армении признал архиепископа Микаэла виновным в призывах к захвату власти
