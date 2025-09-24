Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о развитии гражданской авиации в России - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/mid-2044144732.html
Захарова рассказала о развитии гражданской авиации в России
Захарова рассказала о развитии гражданской авиации в России - РИА Новости, 24.09.2025
Захарова рассказала о развитии гражданской авиации в России
Гражданская российская авиация, несмотря на санкции со стороны отдельных стран - членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), развивается и... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T21:02:00+03:00
2025-09-24T21:02:00+03:00
россия
монреаль
мария захарова
международная организация гражданской авиации
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Гражданская российская авиация, несмотря на санкции со стороны отдельных стран - членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), развивается и расширяет географию маршрутов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На открытии сессии (на Ассамблее ИКАО в Монреале - ред.) делегация Российской Федерации заявила, что, несмотря на односторонние ограничительные меры, введенные рядом государств - членов ИКАО в нарушение положений Чикагской конвенции и других норм международного права, российская гражданская авиационная отрасль продолжает активное развитие, российские и зарубежные авиакомпании увеличивают объемы перевозок и расширяют сеть своих маршрутов, демонстрируя тем самым заинтересованность иностранных государств в сотрудничестве с Российской Федерацией в сфере воздушного транспорта ", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии по поводу сообщений о том, что РФ якобы просит ИКАО ослабить санкции.
https://ria.ru/20250428/starovoyt-2013748586.html
россия
монреаль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, монреаль, мария захарова, международная организация гражданской авиации, экономика
Россия, Монреаль, Мария Захарова, Международная организация гражданской авиации, Экономика
Захарова рассказала о развитии гражданской авиации в России

Захарова: гражданская авиация России расширяет географию маршрутов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Гражданская российская авиация, несмотря на санкции со стороны отдельных стран - членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), развивается и расширяет географию маршрутов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На открытии сессии (на Ассамблее ИКАО в Монреале - ред.) делегация Российской Федерации заявила, что, несмотря на односторонние ограничительные меры, введенные рядом государств - членов ИКАО в нарушение положений Чикагской конвенции и других норм международного права, российская гражданская авиационная отрасль продолжает активное развитие, российские и зарубежные авиакомпании увеличивают объемы перевозок и расширяют сеть своих маршрутов, демонстрируя тем самым заинтересованность иностранных государств в сотрудничестве с Российской Федерацией в сфере воздушного транспорта ", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии по поводу сообщений о том, что РФ якобы просит ИКАО ослабить санкции.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Старовойт ответил на вопрос о возвращении иностранных авиастроителей
28 апреля, 02:36
 
РоссияМонреальМария ЗахароваМеждународная организация гражданской авиацииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала