19:51 24.09.2025
Захарова призвала БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у Кишинева
Захарова призвала БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у Кишинева
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Москва призывает БДИПЧ ОБСЕ отразить в своем докладе о выборах в Молдавии факт недопуска российских наблюдателей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В очередной раз призываем руководство БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у молдавских властей и не только отразить в своем докладе по итогам наблюдения факт грубого нарушения Кишиневом электоральных обязательств ОБСЕ, но и выступить с должной публичной оценкой произошедшего. Иначе Бюро придется навсегда распрощаться с ролью "объективного" института международного наблюдения за выборами", - заявила Захарова, ее слова приводит МИД РФ.
Захарова призвала БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у Кишинева

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Москва призывает БДИПЧ ОБСЕ отразить в своем докладе о выборах в Молдавии факт недопуска российских наблюдателей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В очередной раз призываем руководство БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у молдавских властей и не только отразить в своем докладе по итогам наблюдения факт грубого нарушения Кишиневом электоральных обязательств ОБСЕ, но и выступить с должной публичной оценкой произошедшего. Иначе Бюро придется навсегда распрощаться с ролью "объективного" института международного наблюдения за выборами", - заявила Захарова, ее слова приводит МИД РФ.
Заголовок открываемого материала