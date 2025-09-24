https://ria.ru/20250924/mid-2044134746.html

Захарова призвала БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у Кишинева

Захарова призвала БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у Кишинева

Москва призывает БДИПЧ ОБСЕ отразить в своем докладе о выборах в Молдавии факт недопуска российских наблюдателей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Москва призывает БДИПЧ ОБСЕ отразить в своем докладе о выборах в Молдавии факт недопуска российских наблюдателей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В очередной раз призываем руководство БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у молдавских властей и не только отразить в своем докладе по итогам наблюдения факт грубого нарушения Кишиневом электоральных обязательств ОБСЕ, но и выступить с должной публичной оценкой произошедшего. Иначе Бюро придется навсегда распрощаться с ролью "объективного" института международного наблюдения за выборами", - заявила Захарова, ее слова приводит МИД РФ.

