МИД прокомментировал отказ Кишинева аккредитовать наблюдателей от России
МИД прокомментировал отказ Кишинева аккредитовать наблюдателей от России - РИА Новости, 24.09.2025
МИД прокомментировал отказ Кишинева аккредитовать наблюдателей от России
Решение Кишинева не аккредитовать российских наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на выборы в Молдавии политически мотивировано, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Решение Кишинева не аккредитовать российских наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на выборы в Молдавии политически мотивировано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Очевидно, что решение молдавских властей является политически мотивированным. Страх действующей власти перед надуманными угрозами внешнего "вмешательства" в избирательные процессы (этот тезис постоянно тиражируется в глубоко политизированном информпространстве страны) привел к тому, что в ход пошли совершенно антидемократические методы", - заявила Захарова, ее слова приводит МИД РФ.
МИД прокомментировал отказ Кишинева аккредитовать наблюдателей от России
МИД: отказ аккредитовать наблюдателей от РФ в Молдавии политически мотивирован