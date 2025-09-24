https://ria.ru/20250924/mid-2044133600.html

МИД прокомментировал отказ Кишинева аккредитовать наблюдателей от России

МИД прокомментировал отказ Кишинева аккредитовать наблюдателей от России - РИА Новости, 24.09.2025

МИД прокомментировал отказ Кишинева аккредитовать наблюдателей от России

Решение Кишинева не аккредитовать российских наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на выборы в Молдавии политически мотивировано, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T19:45:00+03:00

2025-09-24T19:45:00+03:00

2025-09-24T19:45:00+03:00

в мире

россия

кишинев

молдавия

мария захарова

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Решение Кишинева не аккредитовать российских наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на выборы в Молдавии политически мотивировано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Очевидно, что решение молдавских властей является политически мотивированным. Страх действующей власти перед надуманными угрозами внешнего "вмешательства" в избирательные процессы (этот тезис постоянно тиражируется в глубоко политизированном информпространстве страны) привел к тому, что в ход пошли совершенно антидемократические методы", - заявила Захарова, ее слова приводит МИД РФ.

https://ria.ru/20250924/zelenskij-2044092135.html

россия

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, кишинев, молдавия, мария захарова, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе