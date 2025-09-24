Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал отказ Кишинева аккредитовать наблюдателей от России
19:45 24.09.2025
МИД прокомментировал отказ Кишинева аккредитовать наблюдателей от России
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Решение Кишинева не аккредитовать российских наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на выборы в Молдавии политически мотивировано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Очевидно, что решение молдавских властей является политически мотивированным. Страх действующей власти перед надуманными угрозами внешнего "вмешательства" в избирательные процессы (этот тезис постоянно тиражируется в глубоко политизированном информпространстве страны) привел к тому, что в ход пошли совершенно антидемократические методы", - заявила Захарова, ее слова приводит МИД РФ.
МИД прокомментировал отказ Кишинева аккредитовать наблюдателей от России

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Решение Кишинева не аккредитовать российских наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на выборы в Молдавии политически мотивировано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно, что решение молдавских властей является политически мотивированным. Страх действующей власти перед надуманными угрозами внешнего "вмешательства" в избирательные процессы (этот тезис постоянно тиражируется в глубоко политизированном информпространстве страны) привел к тому, что в ход пошли совершенно антидемократические методы", - заявила Захарова, ее слова приводит МИД РФ.
