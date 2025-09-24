https://ria.ru/20250924/mid-2044041525.html

МИД обвинил Кишинев в нарушении международных обязательств

Отказ Кишинева аккредитовать российских представителей для наблюдения за выборами в Молдавии является нарушением международных обязательств страны, заявили в... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Отказ Кишинева аккредитовать российских представителей для наблюдения за выборами в Молдавии является нарушением международных обязательств страны, заявили в МИД РФ. "Данный шаг является грубым нарушением Кишиневом своих международных обязательств, в частности, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года и Конвенции СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, участницей которых является Республика Молдова. Он несовместим с демократическими ценностями, о приверженности которым заявляет молдавское руководство, и является очередным проявлением антироссийского курса", - сообщили в МИД.

