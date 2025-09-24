Рейтинг@Mail.ru
МИД обвинил Кишинев в нарушении международных обязательств - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 24.09.2025 (обновлено: 15:22 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/mid-2044041525.html
МИД обвинил Кишинев в нарушении международных обязательств
МИД обвинил Кишинев в нарушении международных обязательств - РИА Новости, 24.09.2025
МИД обвинил Кишинев в нарушении международных обязательств
Отказ Кишинева аккредитовать российских представителей для наблюдения за выборами в Молдавии является нарушением международных обязательств страны, заявили в... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:21:00+03:00
2025-09-24T15:22:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
россия
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Отказ Кишинева аккредитовать российских представителей для наблюдения за выборами в Молдавии является нарушением международных обязательств страны, заявили в МИД РФ. "Данный шаг является грубым нарушением Кишиневом своих международных обязательств, в частности, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года и Конвенции СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, участницей которых является Республика Молдова. Он несовместим с демократическими ценностями, о приверженности которым заявляет молдавское руководство, и является очередным проявлением антироссийского курса", - сообщили в МИД.
https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011828789.html
кишинев
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, россия, снг
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия, СНГ
МИД обвинил Кишинев в нарушении международных обязательств

В МИД РФ назвали отказ Кишинева аккредитовать российских наблюдателей нарушением

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Отказ Кишинева аккредитовать российских представителей для наблюдения за выборами в Молдавии является нарушением международных обязательств страны, заявили в МИД РФ.
"Данный шаг является грубым нарушением Кишиневом своих международных обязательств, в частности, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года и Конвенции СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, участницей которых является Республика Молдова. Он несовместим с демократическими ценностями, о приверженности которым заявляет молдавское руководство, и является очередным проявлением антироссийского курса", - сообщили в МИД.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Захарова ответила на заявление ЕС о влиянии России на выборы в Молдавии
17 апреля, 15:17
 
В миреКишиневМолдавияРоссияСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала