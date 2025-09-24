Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась о румынизации в Молдавии - РИА Новости, 24.09.2025
12:07 24.09.2025
Захарова высказалась о румынизации в Молдавии
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Если молдаване не объединятся в отпоре продолжающейся румынизации, то им придется "мимикрировать", они потеряют контроль над собственной жизнью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Настолько уже режим Санду румынизировал государство, общество... Это же испытание для людей, если люди не объединятся в отпоре, в блокаде вот этого самого нападения на них. Просто если они сделают невозможным (такое давление - ред.), не поднимут свой иммунитет до уровня абсолютного неприятия подобных идей, все, значит, жди беды. Значит, они через какое-то время будут мимикрировать полностью и терять абсолютный контроль над собственной жизнью", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Захарова высказалась о румынизации в Молдавии

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Если молдаване не объединятся в отпоре продолжающейся румынизации, то им придется "мимикрировать", они потеряют контроль над собственной жизнью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Настолько уже режим Санду румынизировал государство, общество... Это же испытание для людей, если люди не объединятся в отпоре, в блокаде вот этого самого нападения на них. Просто если они сделают невозможным (такое давление - ред.), не поднимут свой иммунитет до уровня абсолютного неприятия подобных идей, все, значит, жди беды. Значит, они через какое-то время будут мимикрировать полностью и терять абсолютный контроль над собственной жизнью", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
В Молдавии отреагировали на слова президента Румынии о пророссийских силах
3 сентября, 14:37
3 сентября, 14:37
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава ПМР прокомментировал выбор Молдавии учить историю румын
22 августа, 14:24
22 августа, 14:24
 
Молдавия Кишинев Гагаузия Мария Захарова Евгения Гуцул Sputnik Молдова Московский комсомолец В мире
 
 
