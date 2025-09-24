https://ria.ru/20250924/mid-2043904901.html

Главной целью Совета Европы стала борьба с Россией, заявил МИД

Главной целью Совета Европы стала борьба с Россией, заявил МИД - РИА Новости, 24.09.2025

Главной целью Совета Европы стала борьба с Россией, заявил МИД

Главной целью Совета Европы стала не защита прав человека, а борьба с Россией, заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T08:06:00+03:00

2025-09-24T08:06:00+03:00

2025-09-24T08:06:00+03:00

в мире

россия

страсбург

дмитрий любинский

совет европы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Главной целью Совета Европы стала не защита прав человека, а борьба с Россией, заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. "Наиболее ярко это проявилось в ситуации с Советом Европы. Несмотря на то, что наша страна вышла из состава этой некогда авторитетной организации 15 марта 2022 года, главной целью Страсбурга стало не продвижение и защита прав человека, а буквально борьба с Россией", - рассказал он. "Многочисленные структуры Совета Европы словно соревнуются в "антироссийскости". Парадоксально, но в Совете Европы уже пытаются обойти нормы международного права, чтобы "наказать" Россию, но при этом избежать вероятного "рикошета", - добавил Любинский. Он считает, что "наша работа на этом направлении далеко не исчерпана".

https://ria.ru/20250723/evropa-2030720913.html

https://ria.ru/20250629/peskov-2026123850.html

россия

страсбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, страсбург, дмитрий любинский, совет европы