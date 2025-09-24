Рейтинг@Mail.ru
Главной целью Совета Европы стала борьба с Россией, заявил МИД
24.09.2025
Главной целью Совета Европы стала борьба с Россией, заявил МИД
Главной целью Совета Европы стала борьба с Россией, заявил МИД - РИА Новости, 24.09.2025
Главной целью Совета Европы стала борьба с Россией, заявил МИД
Главной целью Совета Европы стала не защита прав человека, а борьба с Россией, заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.09.2025
в мире
россия
страсбург
дмитрий любинский
совет европы
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Главной целью Совета Европы стала не защита прав человека, а борьба с Россией, заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. "Наиболее ярко это проявилось в ситуации с Советом Европы. Несмотря на то, что наша страна вышла из состава этой некогда авторитетной организации 15 марта 2022 года, главной целью Страсбурга стало не продвижение и защита прав человека, а буквально борьба с Россией", - рассказал он. "Многочисленные структуры Совета Европы словно соревнуются в "антироссийскости". Парадоксально, но в Совете Европы уже пытаются обойти нормы международного права, чтобы "наказать" Россию, но при этом избежать вероятного "рикошета", - добавил Любинский. Он считает, что "наша работа на этом направлении далеко не исчерпана".
россия
страсбург
Главной целью Совета Европы стала борьба с Россией, заявил МИД

МИД: главной целью Совета Европы стала не защита прав человека, а борьба с РФ

Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Главной целью Совета Европы стала не защита прав человека, а борьба с Россией, заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Наиболее ярко это проявилось в ситуации с Советом Европы. Несмотря на то, что наша страна вышла из состава этой некогда авторитетной организации 15 марта 2022 года, главной целью Страсбурга стало не продвижение и защита прав человека, а буквально борьба с Россией", - рассказал он.
"Многочисленные структуры Совета Европы словно соревнуются в "антироссийскости". Парадоксально, но в Совете Европы уже пытаются обойти нормы международного права, чтобы "наказать" Россию, но при этом избежать вероятного "рикошета", - добавил Любинский.
Он считает, что "наша работа на этом направлении далеко не исчерпана".
