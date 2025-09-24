https://ria.ru/20250924/messendzher--2043905789.html

Мессенджер "Зосима" стал доступен для скачивания в Google Play

Православный мессенджер "Зосима" стал доступен для скачивания в Google Play, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2025

алексей агапов

общество

религия

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Православный мессенджер "Зосима" стал доступен для скачивания в Google Play, выяснил корреспондент РИА Новости. В сентябре 2024 года Алексей Агапов - президент фонда "Иннотех XXI" - разработчика мессенджера, сообщил РИА Новости, что для проекта по реставрации храмов "Спаси и сохрани" был разработан специальный мессенджер, аналогичный WhatsApp, под названием "Зосима" - в честь святого. Сообщалось, что в нем можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями, также в фонде сообщали, что мессенджер будет поддерживать чаты, фото, видео и онлайн-трансляции. В сентябре 2025 года Агапов уточнил, что первая презентация мессенджера запланирована на 30 октября этого года. Проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов инициирован фондом "Иннотех XXI". Задачи проекта - выявление наиболее нуждающихся в реставрации церквей, организация сбора средств на их консервацию и восстановление, привлечение известных людей в качестве представителей храмов и создание электронного реестра объектов для сохранения сведений о церквях.

