https://ria.ru/20250924/medvedev-2043957084.html

Трамп может предложить Зеленскому подписать капитуляцию, заявил Медведев

Трамп может предложить Зеленскому подписать капитуляцию, заявил Медведев - РИА Новости, 24.09.2025

Трамп может предложить Зеленскому подписать капитуляцию, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил, что через пару дней президент США Дональд Трамп может предложить Владимиру Зеленскому подписать... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T11:41:00+03:00

2025-09-24T11:41:00+03:00

2025-09-24T11:41:00+03:00

в мире

россия

киев

сша

дональд трамп

дмитрий медведев

владимир зеленский

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043851508_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d7828cfeb95561ffb676861a30856db.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил, что через пару дней президент США Дональд Трамп может предложить Владимиру Зеленскому подписать капитуляцию. Во вторник Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. "Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему "Как слаба Россия". После встречи с киевским и парижским клоунами он опубликовал яркий пост. Там и окончательная победа Киева, и возврат к прежним границам, и провальная военная экономика России, и очереди за бензином, и "бумажный тигр". В этой реальности всё по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растёт за счёт собственных ресурсов. В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа Обама и Байден", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Однако, как считает Медведев, Трамп может поменять свое мнение. "Не сомневаюсь – он вернётся. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зелёному пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощённым им Маском. Или сделать что-то ещё очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию. Главное – чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И всё будет хорошо. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети", - отметил Медведев. -0-

https://ria.ru/20250924/peskov-2043941383.html

https://ria.ru/20250924/putin-2043934155.html

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон