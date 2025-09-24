Рейтинг@Mail.ru
Более 30 регионов запустили чат-боты своих МФЦ на платформе Max - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/max-2044040138.html
Более 30 регионов запустили чат-боты своих МФЦ на платформе Max
Более 30 регионов запустили чат-боты своих МФЦ на платформе Max - РИА Новости, 24.09.2025
Более 30 регионов запустили чат-боты своих МФЦ на платформе Max
Более 30 регионов РФ запустили чат-боты своих МФЦ на платформе Max - до конца года такие сервисы должны запустить все регионы России, рассказал вице-президент... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:18:00+03:00
2025-09-24T15:18:00+03:00
технологии
россия
google
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0b3eb6a91aeb036e66acaf27312987.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 30 регионов РФ запустили чат-боты своих МФЦ на платформе Max - до конца года такие сервисы должны запустить все регионы России, рассказал вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"На текущий момент более 30 регионов Российской Федерации, 32 МФЦ, перевели свои собственные сервисы и уведомления в Мах… Мы системно работаем с коллегами, чтобы до конца года покрыть фактически все МФЦ страны подобного рода сервисами в Мах", - сказал Хайбуллов во время выступления на общественном заседании Минцифры, которое прошло на площадке РИФ-2025. С помощью чат-бота в Max пользователь может узнать статус своего обращения, записаться на прием или получить дополнительную информацию об адресах, статистике приема и состоянии очереди в отделении. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе Мах развивает "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250918/max-2042695525.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036738_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_435c1d1d1ef5dbf13b178c3ccc81cdcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, google, мессенджер max
Технологии, Россия, Google, Мессенджер Max
Более 30 регионов запустили чат-боты своих МФЦ на платформе Max

Хайбуллов: более 30 регионов РФ подключили свои МФЦ к Max

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 30 регионов РФ запустили чат-боты своих МФЦ на платформе Max - до конца года такие сервисы должны запустить все регионы России, рассказал вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
"На текущий момент более 30 регионов Российской Федерации, 32 МФЦ, перевели свои собственные сервисы и уведомления в Мах… Мы системно работаем с коллегами, чтобы до конца года покрыть фактически все МФЦ страны подобного рода сервисами в Мах", - сказал Хайбуллов во время выступления на общественном заседании Минцифры, которое прошло на площадке РИФ-2025.
С помощью чат-бота в Max пользователь может узнать статус своего обращения, записаться на прием или получить дополнительную информацию об адресах, статистике приема и состоянии очереди в отделении.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе Мах развивает "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В MAX появилась двухфакторная аутентификация
18 сентября, 14:06
 
ТехнологииРоссияGoogleМессенджер Max
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала