Более 30 регионов запустили чат-боты своих МФЦ на платформе Max

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 30 регионов РФ запустили чат-боты своих МФЦ на платформе Max - до конца года такие сервисы должны запустить все регионы России, рассказал вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"На текущий момент более 30 регионов Российской Федерации, 32 МФЦ, перевели свои собственные сервисы и уведомления в Мах… Мы системно работаем с коллегами, чтобы до конца года покрыть фактически все МФЦ страны подобного рода сервисами в Мах", - сказал Хайбуллов во время выступления на общественном заседании Минцифры, которое прошло на площадке РИФ-2025. С помощью чат-бота в Max пользователь может узнать статус своего обращения, записаться на прием или получить дополнительную информацию об адресах, статистике приема и состоянии очереди в отделении. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе Мах развивает "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
