Платформа Max стала мишенью информационной атаки, сообщили в ИРИ

14:57 24.09.2025 (обновлено: 15:00 24.09.2025)
технологии
красногорск
россия
алексей гореславский
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Онлайн-платформа Max стала мишенью в серьезной информационной атаке, но с этим стараются бороться, сообщил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ&gt;&gt;&gt;Заседание Общественного совета при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проходит в среду в городском округе Красногорска в рамках РИФ-2025. "Не секрет, что мессенджер Max стал, скажем так, мишенью в довольно серьезной атаке информационной, гиператаке… Естественно, так или иначе, есть попытки с этим бороться. Чего стоят одни публикации в западной прессе по поводу инсинуации на тему того, что, мол, вот, смотрите, во всем мире мессенджеры ничего не считывают, а в России запущен Max, который якобы все считывает. Ну, вот, где смеяться в этом месте? До сих пор не понимаю", - сказал Гореславский в ходе заседания. Генеральный директор АНО "Диалог" Владимир Табак в ходе заседания также отметил, что их компания с 11 июля выявила 27 фейков, связанных с работой мессенджера, 95 тысяч копий и суммарный охват просмотров такого контента составил 228 миллионов. "Когда мы говорим про мессенджер Max, надо признать, что вот этот нарратив, связанный с якобы тотальным контролем спецслужб, он очень хорошо льется на аудиторию. Мы сейчас уже вынуждены не просто работать с опровержением, на данный момент его сложно опровергнуть просто таким стандартным, скажем так, подходом, сказать, что это не так, и объяснить даже, почему это не так, условно говоря, один раз. Уже так не работает", - добавил Табак. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и GooglePlay. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
технологии, красногорск, россия, алексей гореславский
Технологии, Красногорск, Россия, Алексей Гореславский
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Онлайн-платформа Max стала мишенью в серьезной информационной атаке, но с этим стараются бороться, сообщил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
Заседание Общественного совета при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проходит в среду в городском округе Красногорска в рамках РИФ-2025.
"Не секрет, что мессенджер Max стал, скажем так, мишенью в довольно серьезной атаке информационной, гиператаке… Естественно, так или иначе, есть попытки с этим бороться. Чего стоят одни публикации в западной прессе по поводу инсинуации на тему того, что, мол, вот, смотрите, во всем мире мессенджеры ничего не считывают, а в России запущен Max, который якобы все считывает. Ну, вот, где смеяться в этом месте? До сих пор не понимаю", - сказал Гореславский в ходе заседания.
Генеральный директор АНО "Диалог" Владимир Табак в ходе заседания также отметил, что их компания с 11 июля выявила 27 фейков, связанных с работой мессенджера, 95 тысяч копий и суммарный охват просмотров такого контента составил 228 миллионов.
"Когда мы говорим про мессенджер Max, надо признать, что вот этот нарратив, связанный с якобы тотальным контролем спецслужб, он очень хорошо льется на аудиторию. Мы сейчас уже вынуждены не просто работать с опровержением, на данный момент его сложно опровергнуть просто таким стандартным, скажем так, подходом, сказать, что это не так, и объяснить даже, почему это не так, условно говоря, один раз. Уже так не работает", - добавил Табак.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и GooglePlay. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
