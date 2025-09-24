Архиепископ Маркелл выступил в ООН в защиту Молдавской православной церкви
Архиепископ Маркелл обвинил Санду в безосновательных преследованиях православных
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл на 60-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве обвинил президента Молдавии Майю Санду в безосновательных преследованиях православных в стране.
"Мы крайне обеспокоены позицией властей Молдовы по отношению к нашей конфессии. Так, совсем недавно президент Молдовы Майя Санду безосновательно назвала нашу церковь "инструментом влияния Российской Федерации", – сказал Маркелл, слова которого приводит отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
Архиепископ подчеркнул, что верующих долго досматривают при пересечении границы, а "некоторым фактически блокируют выезд из страны, нарушая право на свободу передвижения".
"Меня трижды не выпускали за пределы Молдовы без каких-либо оснований", - отметил архиерей.
Он отметил, что в Молдавии уже есть случаи насильственных попыток перевода приходов православной церкви в другую религиозную юрисдикцию, идут судебные процессы, в рамках которых у церкви пытаются отобрать более 800 зданий монастырей и храмов.
"Хочу напомнить властям Молдовы, что религиозные организации Русской православной церкви открыто действуют во всех странах Евросоюза, куда стремится Молдова, и никто не ограничивает права верующих за организационную и каноническую связь с Русской православной церковью", – добавил архиепископ.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране. Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
