Макрон ответил на призыв Трампа открывать огонь по российским самолетам

Макрон ответил на призыв Трампа открывать огонь по российским самолетам - РИА Новости, 24.09.2025

Макрон ответил на призыв Трампа открывать огонь по российским самолетам

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне бездоказательных обвинений в адрес РФ в якобы нарушении воздушного пространства НАТО заявил, что страны альянса не... РИА Новости, 24.09.2025

ПАРИЖ, 24 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне бездоказательных обвинений в адрес РФ в якобы нарушении воздушного пространства НАТО заявил, что страны альянса не должны открывать огонь по российским самолетам, Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. "Мы хорошо видим, что это проверки. Мы не будем открывать огонь в ответ на это… Я думаю, что наша коллективная реакция в ответ на эти в своём роде проверки на надежность была пропорциональной", - сказал Макрон в интервью радиостанции RFI и телеканалу France 24. При этом французский лидер заявил, что в случае "новых провокаций" важно реагировать "немного более сильно". По его словам, необходимо показать, что страны НАТО могут как оказывать поддержку Украине, так и продолжать защищать своё воздушное пространство. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Румынское министерство национальной обороны сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.

2025

