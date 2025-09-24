https://ria.ru/20250924/makron-2044117417.html

Макрон улыбнулся в ответ на вопрос, собирается ли он позвонить Путину

Макрон улыбнулся в ответ на вопрос, собирается ли он позвонить Путину - РИА Новости, 24.09.2025

Макрон улыбнулся в ответ на вопрос, собирается ли он позвонить Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон на ГА ООН лишь улыбнулся в ответ на вопрос РИА Новости, собирается ли он позвонить президенту России Владимиру Путину или... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T18:42:00+03:00

2025-09-24T18:42:00+03:00

2025-09-24T18:46:00+03:00

ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на ГА ООН лишь улыбнулся в ответ на вопрос РИА Новости, собирается ли он позвонить президенту России Владимиру Путину или оставить монополию на диалог с РФ за США. Президент Франции внимательно выслушал вопрос, прежде чем улыбнуться и сказать, что ему нужно быстро уйти. В марте посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Путин ответит на звонок, если ему позвонит Макрон. Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что, если ему позвонит министр иностранных дел России Сергей Лавров, он не поднимет трубку. Заявления министра подверглись критике оппозиции во Франции, обвинившей его в непрофессионализме.

