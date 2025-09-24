Рейтинг@Mail.ru
Макрон улыбнулся в ответ на вопрос, собирается ли он позвонить Путину
18:42 24.09.2025 (обновлено: 18:46 24.09.2025)
Макрон улыбнулся в ответ на вопрос, собирается ли он позвонить Путину
Макрон улыбнулся в ответ на вопрос, собирается ли он позвонить Путину - РИА Новости, 24.09.2025
Макрон улыбнулся в ответ на вопрос, собирается ли он позвонить Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон на ГА ООН лишь улыбнулся в ответ на вопрос РИА Новости, собирается ли он позвонить президенту России Владимиру Путину или... РИА Новости, 24.09.2025
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на ГА ООН лишь улыбнулся в ответ на вопрос РИА Новости, собирается ли он позвонить президенту России Владимиру Путину или оставить монополию на диалог с РФ за США. Президент Франции внимательно выслушал вопрос, прежде чем улыбнуться и сказать, что ему нужно быстро уйти. В марте посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Путин ответит на звонок, если ему позвонит Макрон. Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что, если ему позвонит министр иностранных дел России Сергей Лавров, он не поднимет трубку. Заявления министра подверглись критике оппозиции во Франции, обвинившей его в непрофессионализме.
Макрон улыбнулся в ответ на вопрос, собирается ли он позвонить Путину

Макрон на ГА ООН улыбнулся в ответ на вопрос, собирается ли он позвонить Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Getty Images / Alexi J. Rosenfeld
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на ГА ООН лишь улыбнулся в ответ на вопрос РИА Новости, собирается ли он позвонить президенту России Владимиру Путину или оставить монополию на диалог с РФ за США.
Президент Франции внимательно выслушал вопрос, прежде чем улыбнуться и сказать, что ему нужно быстро уйти.
В марте посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Путин ответит на звонок, если ему позвонит Макрон.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что, если ему позвонит министр иностранных дел России Сергей Лавров, он не поднимет трубку. Заявления министра подверглись критике оппозиции во Франции, обвинившей его в непрофессионализме.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
"Одержим Путиным". Во Франции высказались о Макроне
14 сентября, 20:04
 
Заголовок открываемого материала