Макрон улыбнулся в ответ на вопрос, собирается ли он позвонить Путину
Макрон улыбнулся в ответ на вопрос, собирается ли он позвонить Путину - РИА Новости, 24.09.2025
Макрон улыбнулся в ответ на вопрос, собирается ли он позвонить Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон на ГА ООН лишь улыбнулся в ответ на вопрос РИА Новости, собирается ли он позвонить президенту России Владимиру Путину
2025-09-24T18:42:00+03:00
2025-09-24T18:42:00+03:00
2025-09-24T18:46:00+03:00
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на ГА ООН лишь улыбнулся в ответ на вопрос РИА Новости, собирается ли он позвонить президенту России Владимиру Путину или оставить монополию на диалог с РФ за США. Президент Франции внимательно выслушал вопрос, прежде чем улыбнуться и сказать, что ему нужно быстро уйти. В марте посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Путин ответит на звонок, если ему позвонит Макрон. Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что, если ему позвонит министр иностранных дел России Сергей Лавров, он не поднимет трубку. Заявления министра подверглись критике оппозиции во Франции, обвинившей его в непрофессионализме.
