Платформа Мах планирует завершить тестирование каналов в ближайшее время

2025-09-24T14:45:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

МОСКВА, 24 - РИА Новости. Платформа Мах планирует завершить тестирование каналов в ближайшее время, а также постепенно расширять их функциональность и охват авторов, рассказал вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>> "На текущий момент находимся на стадии тестирования каналов, мы ориентируемся, что в ближайшее время это тестирование будет завершено. Мы будем постепенно расширять и функциональность каналов, и охват авторов платформы", - сказал Хайбуллов во время выступления на Общественном заседании Минцифры, которое прошло на площадке РИФ-2025. Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе национального мессенджера, с момента запуска неделю назад открытого тестирования каналов к Max присоединились более 6 тысячи авторов с аудиторией более 10 тысяч человек, которые зарегистрированы в реестре Роскомнадзора. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

