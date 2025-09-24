Рейтинг@Mail.ru
Платформа Мах планирует завершить тестирование каналов в ближайшее время
14:45 24.09.2025
Платформа Мах планирует завершить тестирование каналов в ближайшее время
МОСКВА, 24 - РИА Новости. Платформа Мах планирует завершить тестирование каналов в ближайшее время, а также постепенно расширять их функциональность и охват авторов, рассказал вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов. "На текущий момент находимся на стадии тестирования каналов, мы ориентируемся, что в ближайшее время это тестирование будет завершено. Мы будем постепенно расширять и функциональность каналов, и охват авторов платформы", - сказал Хайбуллов во время выступления на Общественном заседании Минцифры, которое прошло на площадке РИФ-2025. Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе национального мессенджера, с момента запуска неделю назад открытого тестирования каналов к Max присоединились более 6 тысячи авторов с аудиторией более 10 тысяч человек, которые зарегистрированы в реестре Роскомнадзора. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Платформа Мах планирует завершить тестирование каналов в ближайшее время

МОСКВА, 24 - РИА Новости. Платформа Мах планирует завершить тестирование каналов в ближайшее время, а также постепенно расширять их функциональность и охват авторов, рассказал вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.
Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>
"На текущий момент находимся на стадии тестирования каналов, мы ориентируемся, что в ближайшее время это тестирование будет завершено. Мы будем постепенно расширять и функциональность каналов, и охват авторов платформы", - сказал Хайбуллов во время выступления на Общественном заседании Минцифры, которое прошло на площадке РИФ-2025.
Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе национального мессенджера, с момента запуска неделю назад открытого тестирования каналов к Max присоединились более 6 тысячи авторов с аудиторией более 10 тысяч человек, которые зарегистрированы в реестре Роскомнадзора.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
