Замглавы МИД назвал работу с ОБСЕ по правам человека сложным вызовом

2025-09-24

в мире

россия

дмитрий любинский

обсе

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Работа с ОБСЕ в разделе правочеловеческой тематики - сложный вызов, сообщил в первом интервью в новом качестве РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. "Не менее сложным вызовом остается наше участие в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в мандат которой входит правочеловеческая тематика – "третья корзина", - сказал он. "Линия Запада на навязывание ОБСЕ своих подходов и игнорирование законных озабоченностей других государств-участников погрузила в глубочайший кризис эту "корзину", некогда считавшуюся визитной карточкой Организации", - сказал Любинский. По его словам, "правочеловеческая деятельность ОБСЕ подвергается многим угрозам, среди них – вольная трактовка группой стран обязательств в области защиты прав человека, подмена согласованных понятий, продавливание неконсенсусных идей, "украинизация" повестки дня, географический и тематический перекосы в работе правочеловеческого измерения и, наконец, агрессивная русофобская риторика". "Россия вместе со странами-единомышленниками принимает все возможные меры, чтобы противостоять данным неприемлемым тенденциям", - подчеркнул замглавы МИД России. "В целом же на данном направлении, пожалуй, основная задача состоит именно в том, чтобы обернуть довлеющие деструктивные тенденции вспять и развернуться к равноправному и уважительному диалогу в данной сфере", - заметил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

россия

