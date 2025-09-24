Рейтинг@Mail.ru
Новый замглавы МИД России рассказал о круге своих обязанностей - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/lyubinskiy--2043906113.html
Новый замглавы МИД России рассказал о круге своих обязанностей
Новый замглавы МИД России рассказал о круге своих обязанностей - РИА Новости, 24.09.2025
Новый замглавы МИД России рассказал о круге своих обязанностей
Новый замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский рассказал РИА Новости в первом интервью в новом качестве, чем будет заниматься на посту. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T08:21:00+03:00
2025-09-24T08:21:00+03:00
восточная европа
дмитрий любинский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998124683_0:19:1374:792_1920x0_80_0_0_0990aab57688ad7b281072725d7c569c.jpg
МОСКВА , 24 сен - РИА Новости. Новый замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский рассказал РИА Новости в первом интервью в новом качестве, чем будет заниматься на посту. "Вверенный мне внешнеполитический участок можно на сегодня разделить на два крупных блока", - указал он. "Во-первых, это проблемный комплекс наших взаимоотношений с государствами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), которыми мне ранее уже приходилось заниматься в должности директора Третьего Европейского департамента МИД России", - уточнил Любинский. По его словам, помимо враждебно настроенных стран, в регионе "есть и страны, и хорошо известные политики, которые придерживаются гораздо более разумных, конструктивных позиций". "Они заметно выделяются на фоне общего, правда, всё менее стройного хора западных запевал", - отметил он. "Главная задача применительно ко всем упомянутым странам – последовательное и диверсифицированное выстраивание жёстко прагматичных отношений в новых условиях, эффективное политико-дипломатическое сопровождение и обеспечение комплексной работы российских органов власти по защите и продвижению наших национальных интересов", - подчеркнул новый замглавы МИД РФ. "Помимо Центральной и Восточной Европы я буду заниматься вопросами прав человека, а также противодействия новым вызовам и угрозам", - добавил Любинский.
https://ria.ru/20250924/mid-2043904901.html
https://ria.ru/20250921/strakh-2043335222.html
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998124683_0:0:1393:1045_1920x0_80_0_0_aeaa843c7d6235725a88ad42b82ca416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
восточная европа, дмитрий любинский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), общество
Восточная Европа, Дмитрий Любинский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Общество
Новый замглавы МИД России рассказал о круге своих обязанностей

Новый замглавы МИД РФ Любинский будет заниматься диалогом со странами ЦВЕ

© Фото : пресс-служба посольства РФ в ВенеДмитрий Любинский
Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Вене
Дмитрий Любинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА , 24 сен - РИА Новости. Новый замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский рассказал РИА Новости в первом интервью в новом качестве, чем будет заниматься на посту.
"Вверенный мне внешнеполитический участок можно на сегодня разделить на два крупных блока", - указал он.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Главной целью Совета Европы стала борьба с Россией, заявил МИД
08:06
"Во-первых, это проблемный комплекс наших взаимоотношений с государствами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), которыми мне ранее уже приходилось заниматься в должности директора Третьего Европейского департамента МИД России", - уточнил Любинский.
По его словам, помимо враждебно настроенных стран, в регионе "есть и страны, и хорошо известные политики, которые придерживаются гораздо более разумных, конструктивных позиций". "Они заметно выделяются на фоне общего, правда, всё менее стройного хора западных запевал", - отметил он.
"Главная задача применительно ко всем упомянутым странам – последовательное и диверсифицированное выстраивание жёстко прагматичных отношений в новых условиях, эффективное политико-дипломатическое сопровождение и обеспечение комплексной работы российских органов власти по защите и продвижению наших национальных интересов", - подчеркнул новый замглавы МИД РФ.
"Помимо Центральной и Восточной Европы я буду заниматься вопросами прав человека, а также противодействия новым вызовам и угрозам", - добавил Любинский.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
"Будет возвращать". На Западе рассказали, какой ход России пугает Европу
21 сентября, 14:27
 
Восточная ЕвропаДмитрий ЛюбинскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала