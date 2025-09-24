https://ria.ru/20250924/lyubinskiy--2043906113.html

Новый замглавы МИД России рассказал о круге своих обязанностей

Новый замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский рассказал РИА Новости в первом интервью в новом качестве, чем будет заниматься на посту. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА , 24 сен - РИА Новости. Новый замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский рассказал РИА Новости в первом интервью в новом качестве, чем будет заниматься на посту. "Вверенный мне внешнеполитический участок можно на сегодня разделить на два крупных блока", - указал он. "Во-первых, это проблемный комплекс наших взаимоотношений с государствами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), которыми мне ранее уже приходилось заниматься в должности директора Третьего Европейского департамента МИД России", - уточнил Любинский. По его словам, помимо враждебно настроенных стран, в регионе "есть и страны, и хорошо известные политики, которые придерживаются гораздо более разумных, конструктивных позиций". "Они заметно выделяются на фоне общего, правда, всё менее стройного хора западных запевал", - отметил он. "Главная задача применительно ко всем упомянутым странам – последовательное и диверсифицированное выстраивание жёстко прагматичных отношений в новых условиях, эффективное политико-дипломатическое сопровождение и обеспечение комплексной работы российских органов власти по защите и продвижению наших национальных интересов", - подчеркнул новый замглавы МИД РФ. "Помимо Центральной и Восточной Европы я буду заниматься вопросами прав человека, а также противодействия новым вызовам и угрозам", - добавил Любинский.

