Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию, запланирована встреча с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы РИА Новости, 24.09.2025

МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию, запланирована встреча с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению", - говорится в сообщении.Планируется, что в ходе визита также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. "Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку", - отмечается в сообщении.

