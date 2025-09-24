Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 24.09.2025 (обновлено: 15:12 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/lukashenko-2044036889.html
Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию
Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию - РИА Новости, 24.09.2025
Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию, запланирована встреча с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:07:00+03:00
2025-09-24T15:12:00+03:00
александр лукашенко
россия
белоруссия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию, запланирована встреча с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению", - говорится в сообщении.Планируется, что в ходе визита также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. "Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250902/lukashenko-2039191852.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию

Лукашенко совершит визит в РФ 25-26 сентября, планируется встреча с Путиным

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Россию, запланирована встреча с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению", - говорится в сообщении.
Планируется, что в ходе визита также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. "Главы государств сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития белорусско-российских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку", - отмечается в сообщении.
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Никто не заменит Россию для Белоруссии, заявил Лукашенко
2 сентября, 18:47
 
Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала