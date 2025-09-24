https://ria.ru/20250924/lotereya-2043908446.html
Домохозяйка из Подмосковья выиграла 56 миллионов рублей в лотерею
Домохозяйка из Подмосковья выиграла 56 миллионов рублей в лотерею
2025-09-24T08:39:00+03:00
2025-09-24T08:39:00+03:00
2025-09-24T12:40:00+03:00
хорошие новости
московская область (подмосковье)
россия
столото
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043986973_0:100:1295:828_1920x0_80_0_0_99caac6e53c4660a67008b8273d2e470.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Жительница Подмосковья стала обладательницей суперприза в 56 миллионов рублей в лотерее "Все или ничего", рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото". "Двенадцатого сентября 2025 года в ходе 152 720-го тиража был разыгран многомиллионный суперприз — 56 077 634 рубля. Победителем стала домохозяйка из Московской области Екатерина А. (по просьбе победительницы ее фамилия не публикуется)", — говорится в релизе. По правилам лотереи "Все или ничего" суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Екатерина выбрала числа автоматическим способом, не угадала ни одного и стала мультимиллионером. "Девушке не впервой испытывать эмоции от лотерейной победы. В июне 2024 года в лотерею "Рапидо 2.0" она выиграла 662 538 рублей. Удача, несомненно, любит настойчивых, и Екатерина это доказала. После первого крупного выигрыша девушка не стала останавливаться на достигнутом и продолжила участвовать в розыгрышах, ведь, по словам счастливицы, она чувствовала, что впереди ее ждет еще большая победа. И спустя почти полтора года Екатерина вновь пополнила ряды лотерейных счастливчиков", — добавили в "Столото". По словам победительницы, раньше лотерея "Все или ничего" ее не очень интересовала, но за три дня до победы у нее появилось предчувствие. "Почему именно на "Все или ничего" у меня упал глаз, я не знаю, была чуйка. Пару дней подряд я участвовала во "Все или ничего", выигрывала небольшие суммы и на них вновь покупала билеты. На третий день участия в этой лотерее я в последний раз решила купить билеты. Вот тогда меня и настигла удача!" — рассказала Екатерина. Выигрыш она назвала подарком судьбы на годовщину свадьбы. Екатерина с мужем вместе 12 лет, у них двое детей."Праздник был двойной, как будто свадебный подарок на годовщину. Возможно, на эти средства, помимо всех задуманных трат, еще съездим с мужем в Таиланд", — поделилась планами домохозяйка. Первый выигрыш она вложила в семейный бизнес по продаже одежды на маркетплейсе. Суперприз Екатерина хочет в первую очередь потратить на погашение ипотечного кредита, взятого на строительство дома, а кроме того — построить баню и отложить часть денег детям на будущее.
