Рейтинг@Mail.ru
Домохозяйка из Подмосковья выиграла 56 миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
08:39 24.09.2025 (обновлено: 12:40 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/lotereya-2043908446.html
Домохозяйка из Подмосковья выиграла 56 миллионов рублей в лотерею
Домохозяйка из Подмосковья выиграла 56 миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 24.09.2025
Домохозяйка из Подмосковья выиграла 56 миллионов рублей в лотерею
Жительница Подмосковья стала обладательницей суперприза в 56 миллионов рублей в лотерее "Все или ничего", рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T08:39:00+03:00
2025-09-24T12:40:00+03:00
хорошие новости
московская область (подмосковье)
россия
столото
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043986973_0:100:1295:828_1920x0_80_0_0_99caac6e53c4660a67008b8273d2e470.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Жительница Подмосковья стала обладательницей суперприза в 56 миллионов рублей в лотерее "Все или ничего", рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото". "Двенадцатого сентября 2025 года в ходе 152 720-го тиража был разыгран многомиллионный суперприз — 56 077 634 рубля. Победителем стала домохозяйка из Московской области Екатерина А. (по просьбе победительницы ее фамилия не публикуется)", — говорится в релизе. По правилам лотереи "Все или ничего" суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Екатерина выбрала числа автоматическим способом, не угадала ни одного и стала мультимиллионером. "Девушке не впервой испытывать эмоции от лотерейной победы. В июне 2024 года в лотерею "Рапидо 2.0" она выиграла 662 538 рублей. Удача, несомненно, любит настойчивых, и Екатерина это доказала. После первого крупного выигрыша девушка не стала останавливаться на достигнутом и продолжила участвовать в розыгрышах, ведь, по словам счастливицы, она чувствовала, что впереди ее ждет еще большая победа. И спустя почти полтора года Екатерина вновь пополнила ряды лотерейных счастливчиков", — добавили в "Столото". По словам победительницы, раньше лотерея "Все или ничего" ее не очень интересовала, но за три дня до победы у нее появилось предчувствие. "Почему именно на "Все или ничего" у меня упал глаз, я не знаю, была чуйка. Пару дней подряд я участвовала во "Все или ничего", выигрывала небольшие суммы и на них вновь покупала билеты. На третий день участия в этой лотерее я в последний раз решила купить билеты. Вот тогда меня и настигла удача!" — рассказала Екатерина. Выигрыш она назвала подарком судьбы на годовщину свадьбы. Екатерина с мужем вместе 12 лет, у них двое детей."Праздник был двойной, как будто свадебный подарок на годовщину. Возможно, на эти средства, помимо всех задуманных трат, еще съездим с мужем в Таиланд", — поделилась планами домохозяйка. Первый выигрыш она вложила в семейный бизнес по продаже одежды на маркетплейсе. Суперприз Екатерина хочет в первую очередь потратить на погашение ипотечного кредита, взятого на строительство дома, а кроме того — построить баню и отложить часть денег детям на будущее.
https://ria.ru/20240918/lotereya-1973314259.html
https://ria.ru/20250403/lotereya-2009028576.html
https://ria.ru/20240913/lotereya-1972429109.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043986973_0:0:1295:972_1920x0_80_0_0_4e31f7d38dff65c16e7cb0196668c77a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, столото, общество
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье), Россия, Столото, Общество
Домохозяйка из Подмосковья выиграла 56 миллионов рублей в лотерею

Домохозяйка из Подмосковья выиграла 56 млн рублей в лотерею "Всё или ничего"

© Фото : СтолотоЖительница Подмосковья, ставшая обладательницей суперприза в 56 миллионов рублей в лотерее "Все или ничего"
Жительница Подмосковья, ставшая обладательницей суперприза в 56 миллионов рублей в лотерее Все или ничего - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : Столото
Жительница Подмосковья, ставшая обладательницей суперприза в 56 миллионов рублей в лотерее "Все или ничего"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Жительница Подмосковья стала обладательницей суперприза в 56 миллионов рублей в лотерее "Все или ничего", рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".
"Двенадцатого сентября 2025 года в ходе 152 720-го тиража был разыгран многомиллионный суперприз — 56 077 634 рубля. Победителем стала домохозяйка из Московской области Екатерина А. (по просьбе победительницы ее фамилия не публикуется)", — говорится в релизе.
Кошка - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Россиянин выиграл в лотерею 140 миллионов рублей благодаря коту во сне
18 сентября 2024, 07:11
По правилам лотереи "Все или ничего" суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Екатерина выбрала числа автоматическим способом, не угадала ни одного и стала мультимиллионером.
"Девушке не впервой испытывать эмоции от лотерейной победы. В июне 2024 года в лотерею "Рапидо 2.0" она выиграла 662 538 рублей. Удача, несомненно, любит настойчивых, и Екатерина это доказала. После первого крупного выигрыша девушка не стала останавливаться на достигнутом и продолжила участвовать в розыгрышах, ведь, по словам счастливицы, она чувствовала, что впереди ее ждет еще большая победа. И спустя почти полтора года Екатерина вновь пополнила ряды лотерейных счастливчиков", — добавили в "Столото".
По словам победительницы, раньше лотерея "Все или ничего" ее не очень интересовала, но за три дня до победы у нее появилось предчувствие.
"Почему именно на "Все или ничего" у меня упал глаз, я не знаю, была чуйка. Пару дней подряд я участвовала во "Все или ничего", выигрывала небольшие суммы и на них вновь покупала билеты. На третий день участия в этой лотерее я в последний раз решила купить билеты. Вот тогда меня и настигла удача!" — рассказала Екатерина.
Лотерея - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Жительница Крыма выиграла миллионы в лотерею, купив билет в четыре утра
3 апреля, 08:07
Выигрыш она назвала подарком судьбы на годовщину свадьбы. Екатерина с мужем вместе 12 лет, у них двое детей.
"Праздник был двойной, как будто свадебный подарок на годовщину. Возможно, на эти средства, помимо всех задуманных трат, еще съездим с мужем в Таиланд", — поделилась планами домохозяйка.
Первый выигрыш она вложила в семейный бизнес по продаже одежды на маркетплейсе. Суперприз Екатерина хочет в первую очередь потратить на погашение ипотечного кредита, взятого на строительство дома, а кроме того — построить баню и отложить часть денег детям на будущее.
Юрист из Самарской области Сергей, выигравший в Спортлото 6 из 45 56 миллионов рублей - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Житель Самарской области выиграл в лотерею 56 миллионов рублей
13 сентября 2024, 08:18
 
Хорошие новостиМосковская область (Подмосковье)РоссияСтолотоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала