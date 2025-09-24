https://ria.ru/20250924/lnr-2044104374.html

В ЛНР при атаке беспилотника повреждена трансформаторная подстанция

В ЛНР при атаке беспилотника повреждена трансформаторная подстанция - РИА Новости, 24.09.2025

В ЛНР при атаке беспилотника повреждена трансформаторная подстанция

Трансформаторная подстанция в Троицком муниципальном округе ЛНР получила повреждения в результате ночной массированной атаки БПЛА украинских войск, впоследствии РИА Новости, 24.09.2025

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Трансформаторная подстанция в Троицком муниципальном округе ЛНР получила повреждения в результате ночной массированной атаки БПЛА украинских войск, впоследствии часть округа осталась без электроснабжения, сообщили в администрации округа. "В связи с ночной массированной атакой БПЛА была повреждена трансформаторная подстанция, часть муниципального округа была обесточена. В течении дня происходят перебои с электроэнергией", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале. Отмечается, что специалисты провели работы по устранению последствий обстрела и переключили электроснабжение на резервную линию.

луганская народная республика

2025

луганская народная республика