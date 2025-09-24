https://ria.ru/20250924/lnr-2044104374.html
В ЛНР при атаке беспилотника повреждена трансформаторная подстанция
В ЛНР при атаке беспилотника повреждена трансформаторная подстанция - РИА Новости, 24.09.2025
В ЛНР при атаке беспилотника повреждена трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция в Троицком муниципальном округе ЛНР получила повреждения в результате ночной массированной атаки БПЛА украинских войск, впоследствии РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:57:00+03:00
2025-09-24T17:57:00+03:00
2025-09-24T17:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Трансформаторная подстанция в Троицком муниципальном округе ЛНР получила повреждения в результате ночной массированной атаки БПЛА украинских войск, впоследствии часть округа осталась без электроснабжения, сообщили в администрации округа. "В связи с ночной массированной атакой БПЛА была повреждена трансформаторная подстанция, часть муниципального округа была обесточена. В течении дня происходят перебои с электроэнергией", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале. Отмечается, что специалисты провели работы по устранению последствий обстрела и переключили электроснабжение на резервную линию.
https://ria.ru/20250924/spetsoperatsiya-2044065138.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
В ЛНР при атаке беспилотника повреждена трансформаторная подстанция
В Троицком округе ЛНР из-за атаки БПЛА повреждена трансформаторная подстанция