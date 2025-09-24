https://ria.ru/20250924/litva-2043873241.html

В Литве разрешили сбивать беспилотники

В Литве разрешили сбивать беспилотники - РИА Новости, 24.09.2025

В Литве разрешили сбивать беспилотники

Парламент Литвы одобрил поправки к закону, которые позволят вооруженным силам быстрее и проще сбивать беспилотники в воздушном пространстве страны. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T00:31:00+03:00

2025-09-24T00:31:00+03:00

2025-09-24T00:31:00+03:00

в мире

литва

россия

москва

нато

беспилотники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151398/62/1513986254_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_ee8ed695ff18dcf90dfd9dd81e1a0c91.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Парламент Литвы одобрил поправки к закону, которые позволят вооруженным силам быстрее и проще сбивать беспилотники в воздушном пространстве страны. "Сейм в срочном порядке принял поправки к Закону об авиации и Уставу о применении военной силы, которые позволяют вооруженным силам быстрее и проще нейтрализовать беспилотные летательные аппараты, представляющие угрозу воздушному пространству Литвы, обеспечивая при этом безопасность гражданской авиации", - говорится в сообщении пресс-службы сейма. Уточняется, что если раньше сбивать дроны можно было только при их залете в запрещенные зоны, то сейчас это разрешение будет распространено и на зоны ограниченного доступа. Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис пожаловался на "большие дыры" в европейской обороне, по его словам, Евросоюз не обладает достаточным оборудованием для обнаружения БПЛА. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250924/london-2043872909.html

https://ria.ru/20250923/kallas-2043866474.html

литва

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, россия, москва, нато, беспилотники