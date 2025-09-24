https://ria.ru/20250924/lgoty-2043911687.html
Минфин предложил оптимизировать льготы для малого бизнеса
2025-09-24T09:06:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин РФ предложил оптимизировать льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса, сохранив преференции для приоритетных отраслей, проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ, которые, в случае принятия, должны вступить в силу с 1 января 2026 года, внесен в правительство в рамках бюджетного пакета, сообщает министерство. "Для ряда сфер (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых и др.) устанавливаются общие тарифы (30% до предельной базы и 15% свыше базы)", – говорится в сообщении. "При этом для приоритетных отраслей МСП (обработка, производство, транспорт, электроника и др.) сохраняется пониженный тариф страховых взносов", – подчеркивает министерство. Минфин поясняет, что пониженные тарифы для МСП вводились как временная мера в период ковида для удержания безработицы на низком уровне. "Затем льгота продлевалась по просьбе бизнеса и решила свою задачу – в секторе МСП отмечается устойчивая положительная динамика. Теперь уже мера не решает задачу по сохранению занятости, в связи с чем предлагается ее переформатировать", - объясняет министерство. Кроме того, в поправках предлагается с 1 января 2026 года ввести обязанность коммерческих организаций исчислять страховые взносы с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей исходя из МРОТ в случаях, когда таким работникам выплачена заработная плата ниже МРОТ. "Мера направлена на борьбу с фирмами-однодневками – позволит перекрыть распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные зарплаты, снизив объемы "серых" схем в корпоративном секторе", - поясняет Минфин. При этом для стимулирования инвестиций министерство предложило расширить возможности применения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). "Такая льгота будет предоставлена любому лицу, входящему в одну группу с налогоплательщиком, осуществившим капитальные вложения, вне зависимости от отрасли, в которой осуществляет деятельность такое лицо", – говорится в сообщении. "В случае принятия, поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 года", – сообщается в документе.
россия
