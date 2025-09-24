Рейтинг@Mail.ru
Минфин предложил оптимизировать льготы для малого бизнеса - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/lgoty-2043911687.html
Минфин предложил оптимизировать льготы для малого бизнеса
Минфин предложил оптимизировать льготы для малого бизнеса - РИА Новости, 24.09.2025
Минфин предложил оптимизировать льготы для малого бизнеса
Минфин РФ предложил оптимизировать льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса, сохранив преференции для приоритетных отраслей, проект... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T09:06:00+03:00
2025-09-24T09:06:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_78:408:2993:2048_1920x0_80_0_0_81d0cddac8a29a180f7d3a2433018c56.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин РФ предложил оптимизировать льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса, сохранив преференции для приоритетных отраслей, проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ, которые, в случае принятия, должны вступить в силу с 1 января 2026 года, внесен в правительство в рамках бюджетного пакета, сообщает министерство. "Для ряда сфер (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых и др.) устанавливаются общие тарифы (30% до предельной базы и 15% свыше базы)", – говорится в сообщении. "При этом для приоритетных отраслей МСП (обработка, производство, транспорт, электроника и др.) сохраняется пониженный тариф страховых взносов", – подчеркивает министерство. Минфин поясняет, что пониженные тарифы для МСП вводились как временная мера в период ковида для удержания безработицы на низком уровне. "Затем льгота продлевалась по просьбе бизнеса и решила свою задачу – в секторе МСП отмечается устойчивая положительная динамика. Теперь уже мера не решает задачу по сохранению занятости, в связи с чем предлагается ее переформатировать", - объясняет министерство. Кроме того, в поправках предлагается с 1 января 2026 года ввести обязанность коммерческих организаций исчислять страховые взносы с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей исходя из МРОТ в случаях, когда таким работникам выплачена заработная плата ниже МРОТ. "Мера направлена на борьбу с фирмами-однодневками – позволит перекрыть распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные зарплаты, снизив объемы "серых" схем в корпоративном секторе", - поясняет Минфин. При этом для стимулирования инвестиций министерство предложило расширить возможности применения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). "Такая льгота будет предоставлена любому лицу, входящему в одну группу с налогоплательщиком, осуществившим капитальные вложения, вне зависимости от отрасли, в которой осуществляет деятельность такое лицо", – говорится в сообщении. "В случае принятия, поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 года", – сообщается в документе.
https://ria.ru/20250421/mishustin-2012456658.html
https://ria.ru/20250523/minfin-2018662314.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e05a348820b673829d59c0b1053962be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил оптимизировать льготы для малого бизнеса

В Минфине предложили оптимизировать льготы для малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин РФ предложил оптимизировать льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса, сохранив преференции для приоритетных отраслей, проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ, которые, в случае принятия, должны вступить в силу с 1 января 2026 года, внесен в правительство в рамках бюджетного пакета, сообщает министерство.
"Для ряда сфер (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых и др.) устанавливаются общие тарифы (30% до предельной базы и 15% свыше базы)", – говорится в сообщении.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Мишустин поручил провести анализ эффективности налоговых льгот
21 апреля, 10:04
"При этом для приоритетных отраслей МСП (обработка, производство, транспорт, электроника и др.) сохраняется пониженный тариф страховых взносов", – подчеркивает министерство.
Минфин поясняет, что пониженные тарифы для МСП вводились как временная мера в период ковида для удержания безработицы на низком уровне. "Затем льгота продлевалась по просьбе бизнеса и решила свою задачу – в секторе МСП отмечается устойчивая положительная динамика. Теперь уже мера не решает задачу по сохранению занятости, в связи с чем предлагается ее переформатировать", - объясняет министерство.
Кроме того, в поправках предлагается с 1 января 2026 года ввести обязанность коммерческих организаций исчислять страховые взносы с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей исходя из МРОТ в случаях, когда таким работникам выплачена заработная плата ниже МРОТ.
"Мера направлена на борьбу с фирмами-однодневками – позволит перекрыть распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные зарплаты, снизив объемы "серых" схем в корпоративном секторе", - поясняет Минфин.
При этом для стимулирования инвестиций министерство предложило расширить возможности применения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). "Такая льгота будет предоставлена любому лицу, входящему в одну группу с налогоплательщиком, осуществившим капитальные вложения, вне зависимости от отрасли, в которой осуществляет деятельность такое лицо", – говорится в сообщении.
"В случае принятия, поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 года", – сообщается в документе.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Налоговые стимулы для компаний за детские выплаты могут расширить
23 мая, 14:22
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала