Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии
Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии - РИА Новости, 24.09.2025
Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T21:58:00+03:00
2025-09-24T21:58:00+03:00
2025-09-24T21:58:00+03:00
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В интервью телеканалу ATV Сийярто заявил, что надеется обсудить с Лавровым конфликт на Украине. Встреча проходит на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В среду российский министр провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главой МИД Словакии Юраем Бланаром, президентом МККК Мирьяной Сполярич и исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом.
Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии
