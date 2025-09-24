Рейтинг@Mail.ru
24.09.2025
21:58 24.09.2025
Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
в мире
россия
венгрия
украина
сергей лавров
петер сийярто
марко рубио
генеральная ассамблея оон
ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В интервью телеканалу ATV Сийярто заявил, что надеется обсудить с Лавровым конфликт на Украине. Встреча проходит на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В среду российский министр провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главой МИД Словакии Юраем Бланаром, президентом МККК Мирьяной Сполярич и исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом.
в мире, россия, венгрия, украина, сергей лавров, петер сийярто, марко рубио, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Венгрия, Украина, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Марко Рубио, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии Сийярто

ООН, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
В интервью телеканалу ATV Сийярто заявил, что надеется обсудить с Лавровым конфликт на Украине.
Встреча проходит на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В среду российский министр провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главой МИД Словакии Юраем Бланаром, президентом МККК Мирьяной Сполярич и исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом.
Лавров после встречи на Аляске обсудил с Сийярто украинский кризис
16 августа, 22:51
 
В миреРоссияВенгрияУкраинаСергей ЛавровПетер СийяртоМарко РубиоГенеральная Ассамблея ООНООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
