Лавров заявил о неприемлемости схем Киева по затягиванию конфликта

специальная военная операция на украине

россия

киев

сша

сергей лавров

марко рубио

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке отметил неприемлемость схем Киева и некоторых европейских столиц на затягивание украинского конфликта, сообщили в МИД РФ. "Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта", - говорится в сообщении российского ведомства.

россия

киев

сша

россия, киев, сша, сергей лавров, марко рубио