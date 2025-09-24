https://ria.ru/20250924/lavrov-2044147656.html
Лавров заявил о неприемлемости схем Киева по затягиванию конфликта
Лавров заявил о неприемлемости схем Киева по затягиванию конфликта - РИА Новости, 24.09.2025
Лавров заявил о неприемлемости схем Киева по затягиванию конфликта
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке отметил неприемлемость схем Киева и некоторых европейских столиц на... РИА Новости, 24.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
киев
сша
сергей лавров
марко рубио
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке отметил неприемлемость схем Киева и некоторых европейских столиц на затягивание украинского конфликта, сообщили в МИД РФ. "Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта", - говорится в сообщении российского ведомства.
Лавров заявил о неприемлемости схем Киева по затягиванию конфликта
