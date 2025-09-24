Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о неприемлемости схем Киева по затягиванию конфликта - РИА Новости, 24.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 24.09.2025
Лавров заявил о неприемлемости схем Киева по затягиванию конфликта
Лавров заявил о неприемлемости схем Киева по затягиванию конфликта
специальная военная операция на украине
россия
киев
сша
сергей лавров
марко рубио
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке отметил неприемлемость схем Киева и некоторых европейских столиц на затягивание украинского конфликта, сообщили в МИД РФ. "Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта", - говорится в сообщении российского ведомства.
россия, киев, сша, сергей лавров, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, США, Сергей Лавров, Марко Рубио
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке отметил неприемлемость схем Киева и некоторых европейских столиц на затягивание украинского конфликта, сообщили в МИД РФ.
"Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта", - говорится в сообщении российского ведомства.
