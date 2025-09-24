Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Рубио "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений - РИА Новости, 24.09.2025
21:31 24.09.2025
Лавров и Рубио "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Нью-Йорке "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений, в том числе по перспективам
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Нью-Йорке "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений, в том числе по перспективам восстановления общественно-политических контактов, сообщили в МИД РФ. "Проведена "сверка часов" по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов. Подтверждена важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений. С обеих сторон отмечена востребованность активизации работы по восстановлению планового функционирования дипмиссий. Условлено продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США", - говорится в сообщении МИД РФ.
в мире, россия, сша, нью-йорк (город), сергей лавров, марко рубио
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Марко Рубио
Лавров и Рубио "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений

Лавров и Рубио обсудили восстановление общественно-политических контактов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Нью-Йорке "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений, в том числе по перспективам восстановления общественно-политических контактов, сообщили в МИД РФ.
"Проведена "сверка часов" по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов. Подтверждена важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений. С обеих сторон отмечена востребованность активизации работы по восстановлению планового функционирования дипмиссий. Условлено продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США", - говорится в сообщении МИД РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке
Лавров описал итоги встречи с Рубио одним жестом
В миреРоссияСШАНью-Йорк (город)Сергей ЛавровМарко Рубио
 
 
