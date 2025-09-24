https://ria.ru/20250924/lavrov-2044147344.html

Лавров и Рубио "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений

Лавров и Рубио "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений - РИА Новости, 24.09.2025

Лавров и Рубио "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Нью-Йорке "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений, в том числе по перспективам РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Нью-Йорке "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений, в том числе по перспективам восстановления общественно-политических контактов, сообщили в МИД РФ. "Проведена "сверка часов" по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов. Подтверждена важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений. С обеих сторон отмечена востребованность активизации работы по восстановлению планового функционирования дипмиссий. Условлено продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США", - говорится в сообщении МИД РФ.

