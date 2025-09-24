https://ria.ru/20250924/lavrov-2044146779.html
Лавров описал итоги встречи с Рубио одним жестом
Лавров описал итоги встречи с Рубио одним жестом - РИА Новости, 24.09.2025
Лавров описал итоги встречи с Рубио одним жестом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров описал итоги встречи с госсекретарем США Марко Рубио без слов, одним поднятым вверх большим пальцем, скриншот из... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T21:24:00+03:00
2025-09-24T21:24:00+03:00
2025-09-24T23:16:00+03:00
в мире
россия
сша
нью-йорк (город)
сергей лавров
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044138458_0:0:3500:2333_1920x0_80_0_0_f3f773268a2ba3cd10a4ee53e7375214.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров описал итоги встречи с госсекретарем США Марко Рубио без слов, одним поднятым вверх большим пальцем, скриншот из видео опубликовало агентство Ruptly. В среду в Нью-Йорке состоялась встреча Лаврова и Рубио, она продлилась около часа за закрытыми дверями. До этого Лавров и Рубио встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле. По итогам встречи у Лаврова не было общения с прессой, но, как следует из скриншота видео, опубликованного Ruptly, министр показал после встречи большой палец вверх.
https://ria.ru/20250924/lavrov-2044140003.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044138329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e9ba8e02f911ae62f8f0efebd5d807b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, нью-йорк (город), сергей лавров, марко рубио
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Марко Рубио
Лавров описал итоги встречи с Рубио одним жестом
Лавров по итогам встречи с Рубио показал журналистам большой палец вверх