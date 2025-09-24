Рейтинг@Mail.ru
Лавров описал итоги встречи с Рубио одним жестом
21:24 24.09.2025 (обновлено: 23:16 24.09.2025)
Лавров описал итоги встречи с Рубио одним жестом
Лавров описал итоги встречи с Рубио одним жестом - РИА Новости, 24.09.2025
Лавров описал итоги встречи с Рубио одним жестом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров описал итоги встречи с госсекретарем США Марко Рубио без слов, одним поднятым вверх большим пальцем, скриншот из... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров описал итоги встречи с госсекретарем США Марко Рубио без слов, одним поднятым вверх большим пальцем, скриншот из видео опубликовало агентство Ruptly. В среду в Нью-Йорке состоялась встреча Лаврова и Рубио, она продлилась около часа за закрытыми дверями. До этого Лавров и Рубио встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле. По итогам встречи у Лаврова не было общения с прессой, но, как следует из скриншота видео, опубликованного Ruptly, министр показал после встречи большой палец вверх.
Лавров описал итоги встречи с Рубио одним жестом

Лавров по итогам встречи с Рубио показал журналистам большой палец вверх

© AP Photo / Stefan JeremiahМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров описал итоги встречи с госсекретарем США Марко Рубио без слов, одним поднятым вверх большим пальцем, скриншот из видео опубликовало агентство Ruptly.
В среду в Нью-Йорке состоялась встреча Лаврова и Рубио, она продлилась около часа за закрытыми дверями. До этого Лавров и Рубио встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле.
По итогам встречи у Лаврова не было общения с прессой, но, как следует из скриншота видео, опубликованного Ruptly, министр показал после встречи большой палец вверх.
Госдеп рассказал подробности о встрече Рубио и Лаврова
Госдеп рассказал подробности о встрече Рубио и Лаврова
Заголовок открываемого материала