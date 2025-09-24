https://ria.ru/20250924/lavrov-2044146779.html

Лавров описал итоги встречи с Рубио одним жестом

Лавров описал итоги встречи с Рубио одним жестом - РИА Новости, 24.09.2025

Лавров описал итоги встречи с Рубио одним жестом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров описал итоги встречи с госсекретарем США Марко Рубио без слов, одним поднятым вверх большим пальцем, скриншот из... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров описал итоги встречи с госсекретарем США Марко Рубио без слов, одним поднятым вверх большим пальцем, скриншот из видео опубликовало агентство Ruptly. В среду в Нью-Йорке состоялась встреча Лаврова и Рубио, она продлилась около часа за закрытыми дверями. До этого Лавров и Рубио встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле. По итогам встречи у Лаврова не было общения с прессой, но, как следует из скриншота видео, опубликованного Ruptly, министр показал после встречи большой палец вверх.

