Время пришло. Лавров объяснил США, что действительно происходит на Украине

22:02 24.09.2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио, встретившись на полях Генассамблеи ООН, обсудили ситуацию на Украине после того, как Дональд Трамп назвал Россию "бумажным тигром". О том, что происходит вокруг усилий по урегулированию конфликта, — в материале РИА Новости.

Время дипломатов

Так или иначе, обе державы постоянно контактируют. Однако, как известно, личная беседа куда лучше — особенно о важных вопросах. Главы внешнеполитических ведомств России и США воспользовались такой возможностью в Нью-Йорке.
Делегации были представительными. С российской стороны — постпред при ООН Василий Небензя, директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров, замглавы МИД Сергей Вершинин, директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин, официальный представитель ведомства Мария Захарова и руководитель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
К переговорам приступили без вступительных слов для СМИ, все было в закрытом формате. Общались около часа.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне отмечал, что Лавров донесет до американских коллег позицию Москвы по ситуации на Украине. Госдеп, судя по официальному комментарию, сделал то же самое.
"Госсекретарь повторил призыв президента Трампа к прекращению конфликта и подчеркнул необходимость принятия Москвой значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования", — отметили в американском дипведомстве.
Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио

Эффект Зеленского

Во вторник, 23 сентября, Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским и пообещал решить, как взаимодействовать в дальнейшем с Москвой, через месяц. Пока ему кажется, что его хорошие отношения с Владимиром Путиным не приблизили украинское урегулирование.
Президент США полагает, что Россия оказалась в невыгодном положении из-за СВО. В частности, экономика находится в "ужасном состоянии". С другой стороны, Киев, опираясь на помощь Евросоюза, якобы сможет вернуться к границам 1991 года и даже "пойти дальше".
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на полях Генассамблеи ООН
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи на полях Генассамблеи ООН
Дмитрий Песков объяснил прозвучавшие высказывания так: "Господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. <...> Эта версия и стала причиной такой оценки".
Также пресс-секретарь Кремля напомнил, что Россия готова к урегулированию конфликта и американский лидер не может этого не видеть.
"Отношения двух президентов позволяют им обсуждать достаточно острые темы, в том числе и тему украинского урегулирования, и доносить друг до друга основные посылы", — подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

"В сухом остатке"

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что Трампа не стоит понимать буквально.
"Если бы США прекратили поставки оружия Украине, боевые действия закончились бы довольно быстро. По каким-то причинам американский президент не может это сделать. Он только договорился продавать оружие европейцам, чтобы они отправляли все Киеву", — отмечает эксперт.
С его точки зрения, Трамп ерничает над Зеленским и европейскими союзниками, когда называет Россию "бумажным тигром". "Он как бы говорит им: если вы не хотите мириться с Москвой — победите ее, но самостоятельно. Мол, они же слабые, зачем мешкать? А президент США понаблюдает за происходящим со стороны и подождет, когда к нему снова придут с просьбой усадить Кремль за стол переговоров", — рассуждает американист.
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов согласен с тем, что слова Трампа о России, которые могут показаться оскорбительными, прежде всего адресованы Зеленскому и союзникам по НАТО.
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба Валдай, главный редактор журнала Россия в глобальной политике Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
"В высказываниях Трампа всегда надо различать форму и содержание. Форма заявления от 23 сентября максимально провокационная. Но в сухом остатке мы видим, что он предлагает Зеленскому попытаться отвоевать у России те территории, которые Украина считает своими. Конечно, он обещал поддержать Киев, однако только продавая оружие европейцам. По сути, это можно воспринимать как реализацию давнего обещания Трампа выйти из переговорного процесса, если его миротворческие усилия не найдут должной поддержки", — говорит политолог.
Опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что сложившаяся ситуация в целом выгодна Москве: положение на фронте складывается в пользу России. А вот Украину и Европу, напротив, лишили поддержки, на которую те рассчитывали.
