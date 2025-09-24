https://ria.ru/20250924/lavrov-2044140003.html

Госдеп рассказал подробности о встрече Рубио и Лаврова

Госдеп рассказал подробности о встрече Рубио и Лаврова - РИА Новости, 24.09.2025

Госдеп рассказал подробности о встрече Рубио и Лаврова

Госсекретарь США Марко Рубио на состоявшейся в среду встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке призвал Москву принять меры для достижения... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T20:25:00+03:00

2025-09-24T20:25:00+03:00

2025-09-24T20:35:00+03:00

украина

государственный департамент сша

специальная военная операция на украине

москва

сша

россия

марко рубио

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044138458_0:0:3500:2333_1920x0_80_0_0_f3f773268a2ba3cd10a4ee53e7375214.jpg

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на состоявшейся в среду встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке призвал Москву принять меры для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил госдепартамент."Госсекретарь повторил призыв президента (Дональда) Трампа к прекращению (конфликта - ред.) и подчеркнул необходимость принятия Москвой значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта", - говорится в заявлении американского дипведомства.

https://ria.ru/20250924/tramp-2044085955.html

украина

москва

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, государственный департамент сша, москва, сша, россия, марко рубио, сергей лавров