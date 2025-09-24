Рейтинг@Mail.ru
Госдеп рассказал подробности о встрече Рубио и Лаврова - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 24.09.2025 (обновлено: 20:35 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/lavrov-2044140003.html
Госдеп рассказал подробности о встрече Рубио и Лаврова
Госдеп рассказал подробности о встрече Рубио и Лаврова - РИА Новости, 24.09.2025
Госдеп рассказал подробности о встрече Рубио и Лаврова
Госсекретарь США Марко Рубио на состоявшейся в среду встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке призвал Москву принять меры для достижения... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T20:25:00+03:00
2025-09-24T20:35:00+03:00
украина
государственный департамент сша
специальная военная операция на украине
москва
сша
россия
марко рубио
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044138458_0:0:3500:2333_1920x0_80_0_0_f3f773268a2ba3cd10a4ee53e7375214.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на состоявшейся в среду встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке призвал Москву принять меры для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил госдепартамент."Госсекретарь повторил призыв президента (Дональда) Трампа к прекращению (конфликта - ред.) и подчеркнул необходимость принятия Москвой значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта", - говорится в заявлении американского дипведомства.
https://ria.ru/20250924/tramp-2044085955.html
украина
москва
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044138329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e9ba8e02f911ae62f8f0efebd5d807b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, государственный департамент сша, москва, сша, россия, марко рубио, сергей лавров
Украина, Государственный департамент США, Специальная военная операция на Украине, Москва, США, Россия, Марко Рубио, Сергей Лавров
Госдеп рассказал подробности о встрече Рубио и Лаврова

Рубио на встрече с Лавровым повторил призыв Трампа к прекращению конфликта

© AP Photo / Stefan JeremiahМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на состоявшейся в среду встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке призвал Москву принять меры для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил госдепартамент.
"Госсекретарь повторил призыв президента (Дональда) Трампа к прекращению (конфликта - ред.) и подчеркнул необходимость принятия Москвой значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта", - говорится в заявлении американского дипведомства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Сакс раскрыл, к кому Трамп прислушивается по вопросу Украины
Вчера, 17:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГосударственный департамент СШАМоскваСШАРоссияМарко РубиоСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала