https://ria.ru/20250924/lavrov-2044140003.html
Госдеп рассказал подробности о встрече Рубио и Лаврова
Госдеп рассказал подробности о встрече Рубио и Лаврова - РИА Новости, 24.09.2025
Госдеп рассказал подробности о встрече Рубио и Лаврова
Госсекретарь США Марко Рубио на состоявшейся в среду встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке призвал Москву принять меры для достижения... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T20:25:00+03:00
2025-09-24T20:25:00+03:00
2025-09-24T20:35:00+03:00
украина
государственный департамент сша
специальная военная операция на украине
москва
сша
россия
марко рубио
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044138458_0:0:3500:2333_1920x0_80_0_0_f3f773268a2ba3cd10a4ee53e7375214.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на состоявшейся в среду встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке призвал Москву принять меры для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил госдепартамент."Госсекретарь повторил призыв президента (Дональда) Трампа к прекращению (конфликта - ред.) и подчеркнул необходимость принятия Москвой значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта", - говорится в заявлении американского дипведомства.
https://ria.ru/20250924/tramp-2044085955.html
украина
москва
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044138329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e9ba8e02f911ae62f8f0efebd5d807b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, государственный департамент сша, москва, сша, россия, марко рубио, сергей лавров
Украина, Государственный департамент США, Специальная военная операция на Украине, Москва, США, Россия, Марко Рубио, Сергей Лавров
Госдеп рассказал подробности о встрече Рубио и Лаврова
Рубио на встрече с Лавровым повторил призыв Трампа к прекращению конфликта