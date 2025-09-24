Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Рубио обсудили урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 24.09.2025 (обновлено: 21:43 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/lavrov-2044137067.html
Лавров и Рубио обсудили урегулирование конфликта на Украине
Лавров и Рубио обсудили урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Лавров и Рубио обсудили урегулирование конфликта на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил урегулирование украинского конфликта на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T21:22:00+03:00
2025-09-24T21:43:00+03:00
в мире
россия
сша
нью-йорк (город)
сергей лавров
марко рубио
дмитрий песков
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044137890_0:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_bc0e2229e36e3bd13bbf03d953c146e3.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил урегулирование украинского конфликта на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке.Основные подробности — в материале РИА Новости.Переговоры прошли в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, они продлились один час.Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее выразил уверенность в том, что Лавров на встрече с госсекретарем доведет до американской стороны российскую позицию по ситуации на Украине.Последний раз они встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле.До этого министр встретился с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер. Они обсудили гуманитарную деятельность на ключевых региональных направлениях, в том числе украинский кризис, сектор Газа, Сирию и Судан. Он также провел переговоры с главой МИД Словакии Юраем Бланаром.График Лаврова на этой неделе будет насыщенным: он проведет несколько двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ и встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.Выступление министра на Генассамблее запланировано на 27 сентября.
https://ria.ru/20250923/oon-2043628402.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Лаврова и Рубио в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Встреча Лаврова и Рубио в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
2025-09-24T21:22
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044137478_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f703c3ed7724e69ba56bc18d95bfe983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, нью-йорк (город), сергей лавров, марко рубио, дмитрий песков, генеральная ассамблея оон, оон, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Марко Рубио, Дмитрий Песков, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)

Лавров и Рубио обсудили урегулирование конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил урегулирование украинского конфликта на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке.
Основные подробности — в материале РИА Новости.
  • Главы внешнеполитических ведомств подтвердили обоюдную заинтересованность в решении кризиса;
  • Лавров акцентировал готовность Москвы придерживаться линии, выработанной Трампом и Путиным на Аляске;
  • Министр отметил неприемлемость схем, продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими странами;
  • Дипломаты "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений;
  • Они отметили важность возобновления работы дипмиссий;
  • Стороны условились продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств;
  • Рубио повторил призыв американского президента Дональда Трампа к прекращению конфликта на Украине;
  • Госсекретарь попросил Россию принять меры для достижения долгосрочного мира.
Переговоры прошли в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, они продлились один час.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее выразил уверенность в том, что Лавров на встрече с госсекретарем доведет до американской стороны российскую позицию по ситуации на Украине.
Последний раз они встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле.
До этого министр встретился с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер. Они обсудили гуманитарную деятельность на ключевых региональных направлениях, в том числе украинский кризис, сектор Газа, Сирию и Судан. Он также провел переговоры с главой МИД Словакии Юраем Бланаром.
График Лаврова на этой неделе будет насыщенным: он проведет несколько двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ и встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Выступление министра на Генассамблее запланировано на 27 сентября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Реформирование ООН: Запад пытается перепрошить всемирную организацию
23 сентября, 08:00
 
В миреРоссияСШАНью-Йорк (город)Сергей ЛавровМарко РубиоДмитрий ПесковГенеральная Ассамблея ООНООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала