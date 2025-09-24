Лавров и Рубио обсудили урегулирование конфликта на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил урегулирование украинского конфликта на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке.
- Главы внешнеполитических ведомств подтвердили обоюдную заинтересованность в решении кризиса;
- Лавров акцентировал готовность Москвы придерживаться линии, выработанной Трампом и Путиным на Аляске;
- Министр отметил неприемлемость схем, продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими странами;
- Дипломаты "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений;
- Они отметили важность возобновления работы дипмиссий;
- Стороны условились продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств;
- Рубио повторил призыв американского президента Дональда Трампа к прекращению конфликта на Украине;
- Госсекретарь попросил Россию принять меры для достижения долгосрочного мира.
Переговоры прошли в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, они продлились один час.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее выразил уверенность в том, что Лавров на встрече с госсекретарем доведет до американской стороны российскую позицию по ситуации на Украине.
Последний раз они встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле.
До этого министр встретился с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер. Они обсудили гуманитарную деятельность на ключевых региональных направлениях, в том числе украинский кризис, сектор Газа, Сирию и Судан. Он также провел переговоры с главой МИД Словакии Юраем Бланаром.
График Лаврова на этой неделе будет насыщенным: он проведет несколько двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ и встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Выступление министра на Генассамблее запланировано на 27 сентября.
