https://ria.ru/20250924/lavrov-2044137067.html

Лавров и Рубио обсудили урегулирование конфликта на Украине

Лавров и Рубио обсудили урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 24.09.2025

Лавров и Рубио обсудили урегулирование конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил урегулирование украинского конфликта на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T21:22:00+03:00

2025-09-24T21:22:00+03:00

2025-09-24T21:43:00+03:00

в мире

россия

сша

нью-йорк (город)

сергей лавров

марко рубио

дмитрий песков

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044137890_0:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_bc0e2229e36e3bd13bbf03d953c146e3.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил урегулирование украинского конфликта на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке.Основные подробности — в материале РИА Новости.Переговоры прошли в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, они продлились один час.Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее выразил уверенность в том, что Лавров на встрече с госсекретарем доведет до американской стороны российскую позицию по ситуации на Украине.Последний раз они встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле.До этого министр встретился с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер. Они обсудили гуманитарную деятельность на ключевых региональных направлениях, в том числе украинский кризис, сектор Газа, Сирию и Судан. Он также провел переговоры с главой МИД Словакии Юраем Бланаром.График Лаврова на этой неделе будет насыщенным: он проведет несколько двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ и встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.Выступление министра на Генассамблее запланировано на 27 сентября.

https://ria.ru/20250923/oon-2043628402.html

россия

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Лаврова и Рубио в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Встреча Лаврова и Рубио в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 2025-09-24T21:22 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, нью-йорк (город), сергей лавров, марко рубио, дмитрий песков, генеральная ассамблея оон, оон, международный комитет красного креста (мккк)