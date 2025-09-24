Рейтинг@Mail.ru
Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке завершилась - РИА Новости, 24.09.2025
20:01 24.09.2025 (обновлено: 22:51 24.09.2025)
Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке завершилась
Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке завершилась - РИА Новости, 24.09.2025
Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке завершилась
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершилась в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2025
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен — РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершилась в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры прошли за закрытыми дверями и продолжались один час.Последний раз Лавров и Рубио встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года.
Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке завершилась

Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке завершилась спустя час

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен — РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершилась в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры прошли за закрытыми дверями и продолжались один час.
Последний раз Лавров и Рубио встречались на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии в июле этого года.
