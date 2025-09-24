https://ria.ru/20250924/lavrov-2044112892.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Словакии в Нью-Йорке
Лавров проводит встречу с главой МИД Словакии в Нью-Йорке
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. "Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении. Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в мероприятиях Генассамблеи вечером среды по московскому времени. Сопровождают министра постпред РФ при ООН Василий Небензя, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и замглавы министерства Сергей Вершинин. В МИД РФ сообщали, что график Лаврова в Нью-Йорке будет насыщенным - министр проведет ряд двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ, традиционно встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В среду ему предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. А с трибуны ГА ООН Лавров выступит в субботу, 27 сентября.
