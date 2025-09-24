Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит встречу с главой МИД Словакии в Нью-Йорке - РИА Новости, 24.09.2025
18:25 24.09.2025
Лавров проводит встречу с главой МИД Словакии в Нью-Йорке
2025-09-24T18:25:00+03:00
2025-09-24T18:25:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
россия
словакия
сергей лавров
василий небензя
мария захарова
оон
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. "Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении. Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в мероприятиях Генассамблеи вечером среды по московскому времени. Сопровождают министра постпред РФ при ООН Василий Небензя, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и замглавы министерства Сергей Вершинин. В МИД РФ сообщали, что график Лаврова в Нью-Йорке будет насыщенным - министр проведет ряд двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ, традиционно встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В среду ему предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. А с трибуны ГА ООН Лавров выступит в субботу, 27 сентября.
в мире, нью-йорк (город), россия, словакия, сергей лавров, василий небензя, мария захарова, оон, генеральная ассамблея оон, брикс
В мире, Нью-Йорк (город), Россия, Словакия, Сергей Лавров, Василий Небензя, Мария Захарова, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, БРИКС
Лавров проводит встречу с главой МИД Словакии Бланаром в штаб-квартире ООН

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении.
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в мероприятиях Генассамблеи вечером среды по московскому времени. Сопровождают министра постпред РФ при ООН Василий Небензя, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и замглавы министерства Сергей Вершинин.
В МИД РФ сообщали, что график Лаврова в Нью-Йорке будет насыщенным - министр проведет ряд двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ, традиционно встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
В среду ему предстоит около 10 встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. А с трибуны ГА ООН Лавров выступит в субботу, 27 сентября.
Встреча Сергея Лаврова с Президентом Международного комитета Красного Креста в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Лавров встретился с главой Международного комитета Красного Креста
В миреНью-Йорк (город)РоссияСловакияСергей ЛавровВасилий НебензяМария ЗахароваООНГенеральная Ассамблея ООНБРИКС
 
 
