Лавров в ООН проводит встречу с главой МИД Словакии
Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© Фото : МИД России
Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
"Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Перед этим Лавров встретился с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер.
Встреча Сергея Лаврова с Президентом Международного комитета Красного Креста в Нью-Йорке
Встреча Сергея Лаврова с Президентом Международного комитета Красного Креста в Нью-Йорке
График Лаврова на этой неделе будет насыщенным: он проведет несколько двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ и встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Сегодня министру предстоит около десяти переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, Лавров доведет до американской стороны позицию России по ситуации на Украине.
Выступление Лаврова на ГА ООН запланировано на 27 сентября.
Неделя высокого уровня Генассамблеи стартовала во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах.
