Рейтинг@Mail.ru
Лавров в ООН проводит встречу с главой МИД Словакии - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 24.09.2025 (обновлено: 18:43 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/lavrov-2044112366.html
Лавров в ООН проводит встречу с главой МИД Словакии
Лавров в ООН проводит встречу с главой МИД Словакии - РИА Новости, 24.09.2025
Лавров в ООН проводит встречу с главой МИД Словакии
Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T18:25:00+03:00
2025-09-24T18:43:00+03:00
в мире
сергей лавров
словакия
нью-йорк (город)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044115646_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_58bf51ffc73c2de8f642dd74e4dad362.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке."Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.Перед этим Лавров встретился с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер.График Лаврова на этой неделе будет насыщенным: он проведет несколько двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ и встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.Сегодня министру предстоит около десяти переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, Лавров доведет до американской стороны позицию России по ситуации на Украине.Выступление Лаврова на ГА ООН запланировано на 27 сентября.Неделя высокого уровня Генассамблеи стартовала во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах.
https://ria.ru/20250923/oon-2043628402.html
словакия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044115646_68:0:1205:853_1920x0_80_0_0_23b55e720f98b9620b3ebcfb29758eff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, словакия, нью-йорк (город), оон
В мире, Сергей Лавров, Словакия, Нью-Йорк (город), ООН

Лавров в ООН проводит встречу с главой МИД Словакии

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : МИД России
Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
"Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", — сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Перед этим Лавров встретился с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер.
© Фото : Мария Захарова/TelegramВстреча Сергея Лаврова с Президентом Международного комитета Красного Креста в Нью-Йорке
Встреча Сергея Лаврова с Президентом Международного комитета Красного Креста в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Встреча Сергея Лаврова с Президентом Международного комитета Красного Креста в Нью-Йорке
График Лаврова на этой неделе будет насыщенным: он проведет несколько двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ и встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Сегодня министру предстоит около десяти переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, Лавров доведет до американской стороны позицию России по ситуации на Украине.
Выступление Лаврова на ГА ООН запланировано на 27 сентября.
Неделя высокого уровня Генассамблеи стартовала во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Реформирование ООН: Запад пытается перепрошить всемирную организацию
23 сентября, 08:00
 
В миреСергей ЛавровСловакияНью-Йорк (город)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала