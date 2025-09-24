https://ria.ru/20250924/lavrov-2044098075.html

Лавров встретился с главой Международного комитета Красного Креста

Лавров встретился с главой Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 24.09.2025

Лавров встретился с главой Международного комитета Красного Креста

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T17:48:00+03:00

2025-09-24T17:48:00+03:00

2025-09-24T18:57:00+03:00

в мире

россия

нью-йорк (город)

сша

сергей лавров

мария захарова

василий небензя

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044099565_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_0b2fda25df9a0a440009bba7cbf500ab.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. "Первая встреча Сергея Лаврова в Нью-Йорке, куда он накануне прибыл для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН, проходит с президентом МККК", — написала она в Telegram-канале. Как позднее сообщили в российском МИД, глава ведомства на встрече со Сполярич-Эггер обсуждал гуманитарную деятельность на ключевых региональных направлениях, в том числе украинский кризис, сектор Газа, Сирию и Судан."По итогам беседы подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении регулярных контактов и укреплении практического сотрудничества между Россией и МККК", — отметили в ведомстве.График министра на неделе в Нью-Йорке будет насыщенным — он проведет несколько двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ, традиционно встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В среду ему предстоит около десяти встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, Лавров доведет до американской стороны позицию России по ситуации на Украине. А с трибуны Генассамблеи Лавров выступит 27 сентября.

https://ria.ru/20250923/oon-2043628402.html

россия

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, нью-йорк (город), сша, сергей лавров, мария захарова, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, международный комитет красного креста (мккк)