Лавров встретился с главой Международного комитета Красного Креста
17:48 24.09.2025 (обновлено: 18:57 24.09.2025)
Лавров встретился с главой Международного комитета Красного Креста
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. "Первая встреча Сергея Лаврова в Нью-Йорке, куда он накануне прибыл для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН, проходит с президентом МККК", — написала она в Telegram-канале. Как позднее сообщили в российском МИД, глава ведомства на встрече со Сполярич-Эггер обсуждал гуманитарную деятельность на ключевых региональных направлениях, в том числе украинский кризис, сектор Газа, Сирию и Судан."По итогам беседы подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении регулярных контактов и укреплении практического сотрудничества между Россией и МККК", — отметили в ведомстве.График министра на неделе в Нью-Йорке будет насыщенным — он проведет несколько двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ, традиционно встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В среду ему предстоит около десяти встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, Лавров доведет до американской стороны позицию России по ситуации на Украине. А с трибуны Генассамблеи Лавров выступит 27 сентября.
Лавров встретился с главой Международного комитета Красного Креста

Лавров в Нью-Йорке проводит встречу с главой Красного Креста Сполярич-Эггер

Встреча Сергея Лаврова с Президентом Международного комитета Красного Креста в Нью-Йорке
Встреча Сергея Лаврова с Президентом Международного комитета Красного Креста в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Встреча Сергея Лаврова с Президентом Международного комитета Красного Креста в Нью-Йорке
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Первая встреча Сергея Лаврова в Нью-Йорке, куда он накануне прибыл для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН, проходит с президентом МККК", — написала она в Telegram-канале.
Как позднее сообщили в российском МИД, глава ведомства на встрече со Сполярич-Эггер обсуждал гуманитарную деятельность на ключевых региональных направлениях, в том числе украинский кризис, сектор Газа, Сирию и Судан.
"По итогам беседы подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении регулярных контактов и укреплении практического сотрудничества между Россией и МККК", — отметили в ведомстве.
График министра на неделе в Нью-Йорке будет насыщенным — он проведет несколько двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ, традиционно встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
В среду ему предстоит около десяти встреч и переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, Лавров доведет до американской стороны позицию России по ситуации на Украине. А с трибуны Генассамблеи Лавров выступит 27 сентября.
