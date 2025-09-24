https://ria.ru/20250924/lavrov-2044089189.html

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в мероприятиях Генассамблеи.

2025-09-24T17:22:00+03:00

2025-09-24T17:22:00+03:00

2025-09-24T17:50:00+03:00

ООН, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в мероприятиях Генассамблеи.Его сопровождают постпред при ООН Василий Небензя, официальный представитель МИД Мария Захарова и замглавы министерства Сергей Вершинин.График Лаврова на этой неделе будет насыщенным: он проведет несколько двусторонних встреч, примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС, ОДКБ и встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.В среду министру предстоит около десяти переговоров, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, Лавров доведет до американской стороны позицию России по ситуации на Украине.Выступление Лаврова на ГА ООН запланировано на 27 сентября.Неделя высокого уровня Генассамблеи стартовала во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах.

2025

