Россию на ГА ООН в Нью-Йорке представляет Лавров, заявил Песков

Россию на ГА ООН в Нью-Йорке представляет Лавров, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025

Россию на ГА ООН в Нью-Йорке представляет Лавров, заявил Песков

24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россию на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке представляет глава МИД Сергей Лавров, который сегодня планирует контакты, они, несомненно, будут содержательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Многие мировые лидеры съехались в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею. Нашу делегацию будет возглавлять Сергей Лавров, министр иностранных дел. И, если я не ошибаюсь, с сегодняшнего дня он начинает свои очень-очень активные контакты, которые, несомненно, будут очень содержательными", - сказал Песков в интервью радио РБК.

