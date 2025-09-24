https://ria.ru/20250924/lavrov-2043889337.html

Лавров прибыл в Нью-Йорк

Лавров прибыл в Нью-Йорк - РИА Новости, 24.09.2025

Лавров прибыл в Нью-Йорк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на неделю высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T04:11:00+03:00

2025-09-24T04:11:00+03:00

2025-09-24T08:23:00+03:00

нью-йорк (город)

генеральная ассамблея оон

оон

в мире

россия

сша

василий небензя

антониу гутерреш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043905585_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10d4a3e0666be946139a68565389f136.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на неделю высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Как ожидается, глава ведомства проведет несколько двусторонних встреч, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, а также примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС и ОДКБ. Кроме того, запланирована беседа с генсеком организации Антониу Гутеррешем.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН стартовала во вторник.Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал Гутерреш призывом к миру на Украине.Выступление Лаврова ожидается 27 сентября.

https://ria.ru/20250924/ukraina-2043876277.html

нью-йорк (город)

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости 2025-09-24T04:11 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон, в мире, россия, сша, василий небензя, антониу гутерреш, сергей лавров, брикс, одкб