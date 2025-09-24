Рейтинг@Mail.ru
Лавров прибыл в Нью-Йорк - РИА Новости, 24.09.2025
04:11 24.09.2025 (обновлено: 08:23 24.09.2025)
Лавров прибыл в Нью-Йорк
Лавров прибыл в Нью-Йорк - РИА Новости, 24.09.2025
Лавров прибыл в Нью-Йорк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на неделю высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 24.09.2025
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на неделю высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Как ожидается, глава ведомства проведет несколько двусторонних встреч, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, а также примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС и ОДКБ. Кроме того, запланирована беседа с генсеком организации Антониу Гутеррешем.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН стартовала во вторник.Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал Гутерреш призывом к миру на Украине.Выступление Лаврова ожидается 27 сентября.
2025
Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости
Лавров прибыл в Нью-Йорк

Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в Генассамблее ООН

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на неделю высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как ожидается, глава ведомства проведет несколько двусторонних встреч, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, а также примет участие в многосторонних мероприятиях по линии "Группы двадцати", БРИКС и ОДКБ. Кроме того, запланирована беседа с генсеком организации Антониу Гутеррешем.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН стартовала во вторник.
Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал Гутерреш призывом к миру на Украине.
Выступление Лаврова ожидается 27 сентября.
"Запутались и заврались". Россия высказалась в ООН о конфликте с Украиной
