https://ria.ru/20250924/lavrov-2043875948.html
Встреча Лаврова и Рубио запланирована на среду
Встреча Лаврова и Рубио запланирована на среду - РИА Новости, 24.09.2025
Встреча Лаврова и Рубио запланирована на среду
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио запланирована на среду, сообщил РИА новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T01:02:00+03:00
2025-09-24T01:02:00+03:00
2025-09-24T01:02:00+03:00
в мире
россия
сша
нью-йорк (город)
сергей вершинин
сергей лавров
марко рубио
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028370014_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d90f84f086910d8846efa333bff5ba3d.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио запланирована на среду, сообщил РИА новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Конечно, об этом известно, запланирована встреча министра с госсекретарем США, это будет завтра", - рассказал Вершинин на полях Генассамблеи ООН, отвечая на вопрос о контактах РФ и США. Ранее Вершинин рассказал РИА новости, что повестка встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке будет "большой".
https://ria.ru/20250922/oon-2043608128.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028370014_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2c21f16cd8f0d1bcceeac15116833b97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, нью-йорк (город), сергей вершинин, сергей лавров, марко рубио, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город), Сергей Вершинин, Сергей Лавров, Марко Рубио, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Встреча Лаврова и Рубио запланирована на среду
Замглавы МИД Вершинин заявил, что встреча Лаврова и Рубио запланирована на среду