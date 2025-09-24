https://ria.ru/20250924/lavrov-2043875948.html

Встреча Лаврова и Рубио запланирована на среду

Встреча Лаврова и Рубио запланирована на среду - РИА Новости, 24.09.2025

Встреча Лаврова и Рубио запланирована на среду

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио запланирована на среду, сообщил РИА новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T01:02:00+03:00

2025-09-24T01:02:00+03:00

2025-09-24T01:02:00+03:00

в мире

россия

сша

нью-йорк (город)

сергей вершинин

сергей лавров

марко рубио

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028370014_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d90f84f086910d8846efa333bff5ba3d.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио запланирована на среду, сообщил РИА новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Конечно, об этом известно, запланирована встреча министра с госсекретарем США, это будет завтра", - рассказал Вершинин на полях Генассамблеи ООН, отвечая на вопрос о контактах РФ и США. Ранее Вершинин рассказал РИА новости, что повестка встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке будет "большой".

https://ria.ru/20250922/oon-2043608128.html

россия

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, нью-йорк (город), сергей вершинин, сергей лавров, марко рубио, генеральная ассамблея оон, оон