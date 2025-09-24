Встреча Лаврова и Рубио запланирована на среду

Рейтинг@Mail.ru
01:02 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/lavrov-2043875948.html
2025-09-24T01:02:00+03:00
2025-09-24T01:02:00+03:00
в мире
россия
сша
нью-йорк (город)
сергей вершинин
сергей лавров
марко рубио
генеральная ассамблея оон
ООН, 24 сен - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио запланирована на среду, сообщил РИА новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Конечно, об этом известно, запланирована встреча министра с госсекретарем США, это будет завтра", - рассказал Вершинин на полях Генассамблеи ООН, отвечая на вопрос о контактах РФ и США. Ранее Вершинин рассказал РИА новости, что повестка встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке будет "большой".
в мире, россия, сша, нью-йорк (город), сергей вершинин, сергей лавров, марко рубио, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, США, Нью-Йорк (город), Сергей Вершинин, Сергей Лавров, Марко Рубио, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио запланирована на среду, сообщил РИА новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Конечно, об этом известно, запланирована встреча министра с госсекретарем США, это будет завтра", - рассказал Вершинин на полях Генассамблеи ООН, отвечая на вопрос о контактах РФ и США.
Ранее Вершинин рассказал РИА новости, что повестка встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке будет "большой".
Гутерреш планирует встретиться с Лавровым 25 сентября
22 сентября, 19:49
 
В миреРоссияСШАНью-Йорк (город)Сергей ВершининСергей Лавров: биография министра иностранных дел РоссииМарко РубиоГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
