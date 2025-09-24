https://ria.ru/20250924/kupyansk-2044081924.html

Появились кадры уничтожения техники ВСУ в окрестностях Купянска

РИА Новости публикует кадры уничтожения группировкой "Запад" ВС РФ техники, укреплений и артиллерии в окрестностях Купянска.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сен - РИА Новости. РИА Новости публикует кадры уничтожения группировкой "Запад" ВС РФ техники, укреплений и артиллерии в окрестностях Купянска. На видео показано уничтожение с помощью БПЛА укреплений, пикапов и артиллерии противника на окраинах Купянска. Минобороны РФ 23 сентября сообщило, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".

Кадры уничтожения группировкой "Запад" техники, укреплений и артиллерии ВСУ в окрестностях Купянска. Контроль над городом позволит ВС России развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север". 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-24T16:55 true PT1M04S

