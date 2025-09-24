Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры уничтожения техники ВСУ в окрестностях Купянска - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 24.09.2025 (обновлено: 18:35 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/kupyansk-2044081924.html
Появились кадры уничтожения техники ВСУ в окрестностях Купянска
Появились кадры уничтожения техники ВСУ в окрестностях Купянска - РИА Новости, 24.09.2025
Появились кадры уничтожения техники ВСУ в окрестностях Купянска
РИА Новости публикует кадры уничтожения группировкой "Запад" ВС РФ техники, укреплений и артиллерии в окрестностях Купянска. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T16:55:00+03:00
2025-09-24T18:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
изюм (город)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044109581_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ee04fbebeb3f92c0f635a1f25a329322.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сен - РИА Новости. РИА Новости публикует кадры уничтожения группировкой "Запад" ВС РФ техники, укреплений и артиллерии в окрестностях Купянска. На видео показано уничтожение с помощью БПЛА укреплений, пикапов и артиллерии противника на окраинах Купянска. Минобороны РФ 23 сентября сообщило, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html
россия
харьковская область
изюм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения группировкой "Запад" техники, укреплений и артиллерии ВСУ в окрестностях Купянска.
Контроль над городом позволит ВС России развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север". 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-09-24T16:55
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044109581_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7f3dffa079c0cbfd257424c66e74fe9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, харьковская область, изюм (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Изюм (город), Вооруженные силы Украины
Появились кадры уничтожения техники ВСУ в окрестностях Купянска

Появилось видео уничтожения бойцами "Запада" техники и укреплений ВСУ в Купянске

Читать ria.ru в
Дзен
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сен - РИА Новости. РИА Новости публикует кадры уничтожения группировкой "Запад" ВС РФ техники, укреплений и артиллерии в окрестностях Купянска.
На видео показано уничтожение с помощью БПЛА укреплений, пикапов и артиллерии противника на окраинах Купянска.
Минобороны РФ 23 сентября сообщило, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
Танк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО
14 ноября 2024, 19:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьИзюм (город)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала