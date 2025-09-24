https://ria.ru/20250924/kuban-2044092901.html
На Кубани отменили беспилотную опасность
На Кубани отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 24.09.2025
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "В Краснодарском крае отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.
