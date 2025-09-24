https://ria.ru/20250924/kuban-2044085459.html
В Туапсинском округе службы привели в состояние максимальной готовности
В Туапсинском округе службы привели в состояние максимальной готовности - РИА Новости, 24.09.2025
В Туапсинском округе службы привели в состояние максимальной готовности
Все службы в Туапсинском округе Краснодарского края приведены в состояние максимальной готовности на фоне угрозы атаки дронов ВСУ, сообщил глава округа Сергей...
2025-09-24T17:06:00+03:00
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Все службы в Туапсинском округе Краснодарского края приведены в состояние максимальной готовности на фоне угрозы атаки дронов ВСУ, сообщил глава округа Сергей Бойко. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар по центру города. По последней информации оперштаба региона, как сообщала мэрия Новороссийска, пострадали восемь человек, еще двое погибли. "На территории Туапсинского округа сохраняется угроза атаки беспилотников. Все службы приведены в состояние максимальной готовности", - написал Бойко в Telegram-канале.
В Туапсинском округе службы привели в состояние максимальной готовности
