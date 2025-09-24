Рейтинг@Mail.ru
В Туапсинском округе службы привели в состояние максимальной готовности
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 24.09.2025
В Туапсинском округе службы привели в состояние максимальной готовности
В Туапсинском округе службы привели в состояние максимальной готовности - РИА Новости, 24.09.2025
В Туапсинском округе службы привели в состояние максимальной готовности
Все службы в Туапсинском округе Краснодарского края приведены в состояние максимальной готовности на фоне угрозы атаки дронов ВСУ, сообщил глава округа Сергей... РИА Новости, 24.09.2025
специальная военная операция на украине
новороссийск
краснодарский край
сергей бойко
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Все службы в Туапсинском округе Краснодарского края приведены в состояние максимальной готовности на фоне угрозы атаки дронов ВСУ, сообщил глава округа Сергей Бойко. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар по центру города. По последней информации оперштаба региона, как сообщала мэрия Новороссийска, пострадали восемь человек, еще двое погибли. "На территории Туапсинского округа сохраняется угроза атаки беспилотников. Все службы приведены в состояние максимальной готовности", - написал Бойко в Telegram-канале.
новороссийск
краснодарский край
новороссийск, краснодарский край, сергей бойко, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Краснодарский край, Сергей Бойко, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
В Туапсинском округе службы привели в состояние максимальной готовности

Бойко: в Туапсе службы привели в состояние готовности из-за угрозы атаки ВСУ

© РИА Новости / Виталий Аньков
Система оповещения населения
Система оповещения населения
© РИА Новости / Виталий Аньков
Система оповещения населения. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Все службы в Туапсинском округе Краснодарского края приведены в состояние максимальной готовности на фоне угрозы атаки дронов ВСУ, сообщил глава округа Сергей Бойко.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники нанесли удар по центру города. По последней информации оперштаба региона, как сообщала мэрия Новороссийска, пострадали восемь человек, еще двое погибли.
"На территории Туапсинского округа сохраняется угроза атаки беспилотников. Все службы приведены в состояние максимальной готовности", - написал Бойко в Telegram-канале.
В "Сириусе" объявили угрозу атаки безэкипажных катеров
В "Сириусе" объявили угрозу атаки безэкипажных катеров
Специальная военная операция на Украине
Новороссийск
Краснодарский край
Сергей Бойко
Вениамин Кондратьев
Вооруженные силы Украины
 
 
