https://ria.ru/20250924/krym-2044156593.html
В Крыму легковушка с тремя детьми попала в ДТП
В Крыму легковушка с тремя детьми попала в ДТП - РИА Новости, 24.09.2025
В Крыму легковушка с тремя детьми попала в ДТП
Легковушка, в которой ехало трое детей, попала в дорожную аварию в Нижнегорском районе Крыма, есть погибшие, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T22:57:00+03:00
2025-09-24T22:57:00+03:00
2025-09-24T22:57:00+03:00
происшествия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_969a4b3da45acdc44f93eb5b7f46f864.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Легковушка, в которой ехало трое детей, попала в дорожную аварию в Нижнегорском районе Крыма, есть погибшие, сообщает пресс-служба МВД республики. По данным полиции, авария с участием двух автомобилей произошла в районе села Жемчужина. Ее причиной стал выезд иномарки на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с "ВАЗ 2110". "В отечественном авто на момент столкновения находилось пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. В результате столкновения водитель 32 лет и 5-месячный ребенок погибли на месте, пострадала 28-летняя женщина и малолетние дети 2 и 4 лет", - говорится в сообщении. В МВД отметили, что в аварии пострадал и 47-летний водитель иномарки. Все пострадавшие госпитализированы.
https://ria.ru/20250423/dtp-2013000905.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_d79963d3fb0b672b52278043d79dfe0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
В Крыму легковушка с тремя детьми попала в ДТП
В Крыму легковушка с детьми попала в ДТП, есть погибшие
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Легковушка, в которой ехало трое детей, попала в дорожную аварию в Нижнегорском районе Крыма, есть погибшие, сообщает пресс-служба МВД республики.
По данным полиции, авария с участием двух автомобилей произошла в районе села Жемчужина. Ее причиной стал выезд иномарки на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с "ВАЗ 2110".
"В отечественном авто на момент столкновения находилось пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. В результате столкновения водитель 32 лет и 5-месячный ребенок погибли на месте, пострадала 28-летняя женщина и малолетние дети 2 и 4 лет", - говорится в сообщении.
В МВД отметили, что в аварии пострадал и 47-летний водитель иномарки. Все пострадавшие госпитализированы.