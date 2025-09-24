Рейтинг@Mail.ru
В Крыму легковушка с тремя детьми попала в ДТП
22:57 24.09.2025
В Крыму легковушка с тремя детьми попала в ДТП
Легковушка, в которой ехало трое детей, попала в дорожную аварию в Нижнегорском районе Крыма, есть погибшие, сообщает пресс-служба МВД республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Легковушка, в которой ехало трое детей, попала в дорожную аварию в Нижнегорском районе Крыма, есть погибшие, сообщает пресс-служба МВД республики. По данным полиции, авария с участием двух автомобилей произошла в районе села Жемчужина. Ее причиной стал выезд иномарки на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с "ВАЗ 2110". "В отечественном авто на момент столкновения находилось пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. В результате столкновения водитель 32 лет и 5-месячный ребенок погибли на месте, пострадала 28-летняя женщина и малолетние дети 2 и 4 лет", - говорится в сообщении. В МВД отметили, что в аварии пострадал и 47-летний водитель иномарки. Все пострадавшие госпитализированы.
Новости
В Крыму легковушка с тремя детьми попала в ДТП

В Крыму легковушка с детьми попала в ДТП, есть погибшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Легковушка, в которой ехало трое детей, попала в дорожную аварию в Нижнегорском районе Крыма, есть погибшие, сообщает пресс-служба МВД республики.
По данным полиции, авария с участием двух автомобилей произошла в районе села Жемчужина. Ее причиной стал выезд иномарки на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с "ВАЗ 2110".
"В отечественном авто на момент столкновения находилось пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. В результате столкновения водитель 32 лет и 5-месячный ребенок погибли на месте, пострадала 28-летняя женщина и малолетние дети 2 и 4 лет", - говорится в сообщении.
В МВД отметили, что в аварии пострадал и 47-летний водитель иномарки. Все пострадавшие госпитализированы.
