https://ria.ru/20250924/krym-2044156593.html

В Крыму легковушка с тремя детьми попала в ДТП

В Крыму легковушка с тремя детьми попала в ДТП - РИА Новости, 24.09.2025

В Крыму легковушка с тремя детьми попала в ДТП

Легковушка, в которой ехало трое детей, попала в дорожную аварию в Нижнегорском районе Крыма, есть погибшие, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T22:57:00+03:00

2025-09-24T22:57:00+03:00

2025-09-24T22:57:00+03:00

происшествия

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_969a4b3da45acdc44f93eb5b7f46f864.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Легковушка, в которой ехало трое детей, попала в дорожную аварию в Нижнегорском районе Крыма, есть погибшие, сообщает пресс-служба МВД республики. По данным полиции, авария с участием двух автомобилей произошла в районе села Жемчужина. Ее причиной стал выезд иномарки на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с "ВАЗ 2110". "В отечественном авто на момент столкновения находилось пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. В результате столкновения водитель 32 лет и 5-месячный ребенок погибли на месте, пострадала 28-летняя женщина и малолетние дети 2 и 4 лет", - говорится в сообщении. В МВД отметили, что в аварии пострадал и 47-летний водитель иномарки. Все пострадавшие госпитализированы.

https://ria.ru/20250423/dtp-2013000905.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика крым